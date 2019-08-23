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吃飯突聞到怪味！　毛孩把「飯碗當屎桶」...媽怒炸：誰這麼沒品

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記者陳靜／採訪報導

這是飼料碗不是便盆啊！飼主這天和家人吃早餐到一半，突然聞到空氣中傳來陣陣臭味，於是她趕緊走到毛孩身邊查看，沒想到竟在狗碗裡看到了好幾坨深色物體，由於現場一共有7隻狗狗在周邊徘徊，她一氣之下便大聲喝斥質問，「是誰這麼沒品，大便在碗裡？」但根本沒有汪汪敢舉手承認。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲狗狗大便在碗裡，媽媽氣炸。（圖／臉書粉專「※法國鬥牛犬※【杯家軍】」授權提供）

▲狗狗大便在碗裡，媽媽氣炸。（圖／臉書粉專「※法國鬥牛犬※【杯家軍】」授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

臉書粉專「※法國鬥牛犬※【杯家軍】」PO出影片並無奈表示，「到底是誰給我大在碗裡面！！」只見家裡的汪星人們來回徘徊，一看到媽媽拿起飯碗，還一度以為有食物吃，爭先恐後搶著看，沒想到竟是一碗臭翻天的大便，不過，馬麻似乎也從牠們的反應裡，看出了一些端倪。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

影片中可以看到，黃色米克斯和黑白法鬥反應最激烈，但媽媽表示，「排除短腿法鬥的身高，因為碗偏高，以牠們棒賽姿勢跟角度是不太可能是法鬥！但是若以黃色那隻叫『星星』的高度跟牠的反應，嚴重懷疑是嫌疑犯，牠今天翻垃圾桶被爸爸看到，就馬上躲在浴室搖尾巴。」

▲狗狗大便在碗裡，媽媽氣炸。（圖／臉書粉專「※法國鬥牛犬※【杯家軍】」授權提供）

▲嫌疑犯1號與嫌疑犯2號。

▲狗狗大便在碗裡，媽媽氣炸。（圖／臉書粉專「※法國鬥牛犬※【杯家軍】」授權提供）

▲「馬麻～真D不素偶啦！」

其實馬麻已經不是第一次抓到毛孩大小便在碗裡，不過因為家裡一共有10隻狗狗、2隻貓咪，實在很難抓出兇手，每當媽媽發現案發現場時，兇手都早已混進平民堆裡；此外，家裡也常常上演雪花浪漫記，衛生紙總是在房間隨風飄逸，但家人也只能摸摸鼻子收拾，拿牠們沒辦法。

▲狗狗大便在碗裡，媽媽氣炸。（圖／臉書粉專「※法國鬥牛犬※【杯家軍】」授權提供）

▲雪花隨風飄，媽媽火在燒XD

網友看了汪汪把飯碗當屎桶的影片後紛紛笑回，「傳說中的請大家吃屎」、「到底是誰啦...好奇ㄝ哈哈哈」、「媽咪：我物盡其用」、「檢查屁股」、「哈哈，大家以為是吃的，一直探頭」、「以為飼料來了，結果是熱騰騰的屎屎」、「真心覺得很好笑XD」、「妳能聞那麽久的大便味......好強」、「會不會以後準備一個盆～他們都會固定便便在裡面了～這樣就不用到處打掃了XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲狗狗大便在碗裡，媽媽氣炸。（圖／臉書粉專「※法國鬥牛犬※【杯家軍】」授權提供）

▲飼主家中一共有10隻狗狗、2隻貓咪。

▲狗狗大便在碗裡，媽媽氣炸。（圖／臉書粉專「※法國鬥牛犬※【杯家軍】」授權提供）

▲每當媽媽質問兇手是誰，就會得到這樣的答覆。

▼更多精采影音

關鍵字： 汪汪吃飯大便

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