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翻遍屋找不到黑貓！　媽心急尋30分鐘...牠冷眼趴「黑色吹風機」旁

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▲媽翻遍屋子找不到黑貓，牠竟趴著冷眼旁觀。（圖／網友黃芯爰授權提供）

▲喵：是要吵到什麼時候。（圖／網友黃芯爰授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

「我就靜靜地在這看著你犯傻。」網友黃芯爰這天一早起床，原以為家裡的黑貓「煤球」會在門口向她道早安，沒想到一出房門後，卻完全沒看見貓咪的蹤影，於是她心急地翻遍了整個屋子，怎料找了30分鐘後仍然沒有收穫，這時她失落地往旁邊一看，竟發現煤球就隱身在黑色吹風機旁，一臉鄙視地看著她所有作為。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

平時只要馬麻一起床打開房門，煤球就會熱情地在門口喵喵叫迎接，但是這天卻特別安靜，連隻貓的影子都沒看到，於是媽媽緊張地在家裡四處翻找，30分鐘過去，卻沒有任何線索和痕跡，正當她停下腳步，失落地在原地嘆氣時，突然覺得有雙眼睛一直盯著她看，沒想到一轉頭，就看到煤球窩在黑色吹風機旁邊，瞬間成了保護色。

請繼續往下閱讀...

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲媽翻遍屋子找不到黑貓，牠竟趴著冷眼旁觀。（圖／網友黃芯爰授權提供）

▲黑色的煤球總是不小心和深色物品融為一體。

傲嬌的煤球當時一臉鄙視的神情望著媽媽，彷彿說著，「你有事嗎？」讓奴才氣炸。飼主家裡一共養了5隻貓咪，其中最調皮的非煤球莫屬，不僅曾咬著爸爸的內褲到處跑，還趁著家人不注意時，把媽媽的手工袖珍屋拆了，甚至在她掃地的時候，衝過去把畚箕推倒，做過的搗蛋事蹟罄竹難書，沒想到這次又發現牠更機車的一面。

▲媽翻遍屋子找不到黑貓，牠竟趴著冷眼旁觀。（圖／網友黃芯爰授權提供）

▲煤球非常調皮愛搗蛋，還會欺負家裡其他貓咪。

飼主將這則貼文上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛笑回，「黑貓讓妳天天有驚喜！」、「貓最機歪的就是妳要找的時候偏不出聲」、「煤球：我看妳要瘋多久......」、「貓：我聽到你叫我了，但我也沒打算回應你...」、「他們最愛這樣，總冷眼的看我們小題大作」、「全系列的貓都一個死樣XD」、「養黑貓就要有自覺，家裡不能有全黑的物品。不然她只要眼睛閉著睡，你真的會找不到。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲媽翻遍屋子找不到黑貓，牠竟趴著冷眼旁觀。（圖／網友黃芯爰授權提供）

▲媽媽親手做的袖珍屋......

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關鍵字： 黑貓喵喵保護色吹風機

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