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黑冠麻鷺主動親近停手臂34秒　台東18歲「鳥人」看的鳥比書還多！

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實習記者曾筠淇／採訪報導

「看的鳥比書還多，小三開始賞鳥，一不小心看了10年」，即將在今年9月成為台南大學新鮮人的許宸這樣介紹自己。許宸日前在臉書上發布一則影片，片中可以看到有一隻「黑冠麻鷺」直挺挺地站在他的手臂上長達34秒，令人驚訝，不過這已經不是第一次有鳥主動親近他。

▲許宸在運動時，有一隻黑冠麻鷺飛向他並停住。（圖／經許宸授權使用）

▲許宸在運動時，聽見鳥叫聲從水溝傳出。（圖／經許宸授權使用）

請繼續往下閱讀...

18歲的許宸從小學三年級就開始賞鳥，時常走向野外、親近大自然，與「鳥」共舞！許宸在22日於個人臉書發布一則短片表示，自己在運動時，突然有一個聲音從水溝內傳出，結果才停下來一看，居然是「黑冠麻鷺」的亞成鳥，而後還乖乖停在他的手上，完全不怕生！

經《ETtoday新聞雲》採訪，許宸表示這隻黑冠麻鷺的身體可能有些狀況，「我發現牠時就注意到，牠的兩邊眼睛是混濁的，不像一般健康的鳥！」不過這隻鳥竟抓在他的手臂上，絲毫不怕生，甚至還靜靜地讓他用手機拍攝。

▲許宸在運動時，有一隻黑冠麻鷺飛向他並停住。（圖／經許宸授權使用）

▲許宸在高三時，也曾有一隻家八哥停在他身上。（圖／經許宸授權使用）

值得注意的是，這並非許宸第一次被鳥「親近」，他在台東高中的某次大考中，突然有隻「家八哥」飛進教室，一下跳到桌上，一下跳到同學的手上和背上。許宸透露，大家最後將家八哥交由他來處理，「我就把牠放在肩上，一堆同學都圍過來看，那隻家八哥還會啄我書包上的吊飾，完全不怕生！最後騎腳踏車回家時，牠就在我肩上停著。」

此外，許宸10年的賞鳥經驗也讓他能夠和身邊朋友分享趣事，因而被戲稱為「鳥人」，他在平日會透過拍照的方式來記錄自己與鳥類的故事，今年6月還曾舉辦個人攝影展，帶大家用賞鳥的角度來認識他熱愛的土地「台東」，有時他也會舉辦講座與大家分享經驗，或是擔任解說員來協助民眾了解鳥類生態。

▲許宸還在先前舉辦展覽、也會擔任解說員。（圖／經許宸授權使用）

▲許宸受邀分享與鳥的故事，還把自己的照片、裝備帶至現場展示。（圖／經許宸授權使用）

許宸在今年9月即將成為台南大學的新鮮人，並主修「生態暨環境資源學系」，對鳥類、生態很感興趣，他也指出，「民眾在外可能比較會碰到的問題是撿到幼鳥」，特別要提醒民眾的是，千萬不要把幼鳥帶回家養，可以先將牠放在原地附近的高處樹枝上，以避免野狗、野貓把牠叼走，也預防人類不慎踩到；幼鳥被放在高處樹枝後，親鳥就會在附近指導牠，人類只要「保持適當距離觀察，讓親鳥有機會靠近、引導鳥寶寶離開。」

▲許宸在運動時，有一隻黑冠麻鷺飛向他並停住。（圖／經許宸授權使用）

▲這隻黑冠麻鷺飛向許宸，並停在對方手上東張西望。（圖／經許宸授權使用）

許宸也建議，如果有逼不得已的原因導致只能把幼鳥帶回，可以「用紙箱戳小洞，底下墊一條毛巾，再把幼鳥放進去，但是不要一直打開來看幼鳥，以免造成牠的驚擾。」最重要的是，民眾要儘快聯絡當地鳥會讓專業人士處理，這樣才能真正幫助小鳥。

關鍵字： 黑冠麻鷺許宸保育

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