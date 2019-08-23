整路跟！浪浪「咚咚咚」陪送信　她一把抱進郵件籃…暖心收編

▲米克斯浪浪一路乖乖陪送信。（圖／網友辰辰提供）

實習記者呂欣潞／採訪報導

住在屏東的網友辰辰，日前在寵物社團發布一則貼文寫到，「這個小米米咚咚咚咚跟著一起送信，沒辦法，只能收編？」原來辰辰日前去送信，有一隻浪浪一路跟著她，原PO乾脆把牠放進籃子裡，最後因為太可愛，暖心將狗狗收養，所以在臉書寵物社團請網友們幫忙取名！

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飼主辰辰接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，「那天去送信時，看到一隻黑色的浪浪走到我摩托車旁邊，而且一路跟著我送信，在簽掛號的時候，汪汪就坐在我的腳邊，然後我就把牠抱到籃子裡，而回去郵局的時候，毛孩非常乖巧，乖乖地待在籃子裡不吵也不鬧！」

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▲浪浪待在籃子裡不吵也不鬧。（圖／網友辰辰提供）

臉書照片一PO出，立即調出許多網民想替汪汪取名字，在底下爭相留言表示，「 阿信」、「 媚兒（mail）」、「 雷特 letter」、「必達好了 使命必達！」、「好可愛，好有趣喔！叫『快遞』好了」；還有人開玩笑說，「人家有黑貓宅急便，你有黑狗快遞」。

而最後辰辰更新貼文，決定這隻毛孩的最終名字是「Letter」，完全符合當時遇見牠的場景，不會忘記這個故事相當有意義，辰辰也說，「家中本來3隻狗狗原本都是浪浪，也是收養來的，這次加上『Letter』就有4隻米克斯，家中更熱鬧了！」

▲浪浪「Letter」有家不再流浪。（圖／網友辰辰提供）

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