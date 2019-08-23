醫生溫柔摸頭…　呆萌洛威拿竟露出「殺氣斜眼」網友笑翻

▲慢慢長相超可愛。（圖／有點毛毛的／飼主王于安）

記者何睿宜／綜合報導

家住南投的洛威拿「慢慢」有著圓滾滾的身材和憨厚臉蛋，呆萌友善的個性也令牠圈粉無數。不過，這天慢慢到動物醫院，竟對親切和藹的醫生露出「帶有煞氣的斜眼」，有戲的一幕全被媽媽王于安捕捉下來，也讓網友們看了笑翻。►戀愛老司機：重點是眼神

王于安將照片分享到臉書公開社團「有點毛毛的」，並用慢慢的語氣寫道，「不要以為摸摸頭我就會忘記你是每次給我打針的那個人哦！」畫面中，醫生瞇著眼睛、滿臉笑容地伸出右手輕摸慢慢的頭頂；此時慢慢微吐舌頭，平時水汪汪的大眼睛竟斜瞟著醫生，皺著眉頭、露出眼白，和以往傻氣可愛的形象有差別。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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▲慢慢對醫生露出帶有殺氣的斜眼。（圖／有點毛毛的／飼主王于安）

網友們看到這一幕，紛紛留言笑說，「慢慢眼神有殺氣」、「怨恨很深喔」、「對比好可愛」、「眼睛很有戲耶」、「一臉想咬醫生的表情」、「慢慢會記仇喔」、「眼睛青很大XD」；也有人幫慢慢配上OS，「我只是懶得咬你」、「別以為偶傻傻的…」、「你給我記住。下次沒罐罐我一定報仇。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲麵包店老闆娘因為太喜歡慢慢，堅持要送牠麵包。（圖／有點毛毛的／飼主王于安）

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