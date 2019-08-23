ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

醫生溫柔摸頭…　呆萌洛威拿竟露出「殺氣斜眼」網友笑翻

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲醫生溫柔摸頭…　呆萌洛威拿竟露出「殺氣斜眼」網友笑翻。（圖／有點毛毛的／飼主王于安）

▲慢慢長相超可愛。（圖／有點毛毛的／飼主王于安）

記者何睿宜／綜合報導

家住南投的洛威拿「慢慢」有著圓滾滾的身材和憨厚臉蛋，呆萌友善的個性也令牠圈粉無數。不過，這天慢慢到動物醫院，竟對親切和藹的醫生露出「帶有煞氣的斜眼」，有戲的一幕全被媽媽王于安捕捉下來，也讓網友們看了笑翻。►戀愛老司機：重點是眼神

王于安將照片分享到臉書公開社團「有點毛毛的」，並用慢慢的語氣寫道，「不要以為摸摸頭我就會忘記你是每次給我打針的那個人哦！」畫面中，醫生瞇著眼睛、滿臉笑容地伸出右手輕摸慢慢的頭頂；此時慢慢微吐舌頭，平時水汪汪的大眼睛竟斜瞟著醫生，皺著眉頭、露出眼白，和以往傻氣可愛的形象有差別。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

請繼續往下閱讀...

▲醫生溫柔摸頭…　呆萌洛威拿竟露出「殺氣斜眼」網友笑翻。（圖／有點毛毛的／飼主王于安）

▲慢慢對醫生露出帶有殺氣的斜眼。（圖／有點毛毛的／飼主王于安）

網友們看到這一幕，紛紛留言笑說，「慢慢眼神有殺氣」、「怨恨很深喔」、「對比好可愛」、「眼睛很有戲耶」、「一臉想咬醫生的表情」、「慢慢會記仇喔」、「眼睛青很大XD」；也有人幫慢慢配上OS，「我只是懶得咬你」、「別以為偶傻傻的…」、「你給我記住。下次沒罐罐我一定報仇。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

相關報導：
►帶洛威拿去麵包店「買1袋變送2袋」　網全跪：可以跟妳借狗嗎
►影／散步聽到「噗滋聲」！馬麻一看秒開罵　洛威拿無辜臉4千人求情
►姐姐摸笑開懷、哥哥摸心已死　洛威拿完美詮釋「對比經典表情」

▲帶洛威拿去麵包店「買1袋變送2袋」　網全跪：可以跟妳借狗嗎。（圖／有點毛毛的／飼主王于安）

▲麵包店老闆娘因為太喜歡慢慢，堅持要送牠麵包。（圖／有點毛毛的／飼主王于安）

▼更多精彩影音。

關鍵字： 洛威拿慢慢醫生獸醫動物醫院

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

忠犬穿孝服淚送最愛的爸爸　隔一個月「同天離世」到天..

喵剪完指甲「床頭狠盯10分鐘」　媽睡醒超抖：不敢晚..

影／「昨天為什麼沒開！」流氓狗撲空氣噗噗討債　老闆..

影／走失1個月！爸跳水溝喊Momo　「虛弱喵聲慢慢..

影／「垃圾堆裡有隻浪浪…」　她定睛一看崩潰：不對！..

騎車待轉看到貓「吹個口哨就跑過來」　載回家後養成巨..

鬆獅蜥一口嗑掉「小強」　傻眼貓咪轉頭到處找：我的玩..

「虔誠汪」超懂拜拜SOP！　廟方見牠淡定喊名：來～..

媽秀190cm「巨嬰獅子王」完全無違和　網秒唱：媽..

收編「大腳寶寶」1個月膨風2倍　網被毛臉萌翻：一定..

暖男貓哥被挑釁照樣舔毛！　寵妹無極限...互動超有..

真D聰明～賊喵吃飽躺桌上假睡！ 下秒「龜速拖碗」..

在家裡偷尿尿！黑嘴汪被罵貢吼細　翻肚舉小手手賣萌：..

化身「口香糖貓」撒嬌阻止奴才出門　8次飛撲挽留....

有養過狗狗就懂...洗澡=浩大工程　柴柴「春宮沐浴..

柴柴超厚嘴邊肉變Q麻糬！　 享受老爸專屬按摩爽到咧..

媽加班晚回家...歐告「狂跳伸懶腰」　碎碎唸抗議：..

眼皮好重！愛睏美喵對決瞌睡蟲 呆滯張嘴撐不住.....

一回家「白色棉花糖」熱情迎接　ㄉㄨㄞ柴晃動肉肉萌翻..

拾荒老翁推車...大黃「肥臀左右晃」　到哪都跟緊緊..

長輩怒批「養狗會髒」　他一開手機…驚見嬤拉孫「哼歌..

柴犬想要新房間！　啟動「土撥鼠功能」無聲引爆瓷磚地

浪喵「黏TT」饋頭放閃　她暖餵10年…網敲碗收編：..

翻遍屋找不到黑貓！　媽心急尋30分鐘...牠冷眼趴..

馬陸「走路倒影」超療癒！宛如踮腳尖的貓咪　吸600..

醫生溫柔摸頭…　呆萌洛威拿竟露出「殺氣斜眼」網友笑..

寵物雲新豐店「毛孩網美大賽」開跑！　拍下萌萌網紅照..

小女孩遭惡霸「熱情攻擊」哇哇跑開　網笑：再不逃會滿..

只想養紅貴賓！　婦人牽米克斯「到處送人」…丟醫院落..

小男孩拖鞋掉了臉好臭　好心幫他撿的竟是…超神影片網..

週六放颱風假？白鹿增強　這7縣市衝擊「風力達標」

台南長中砍薪風波董事會開會　教師會發動靜坐提3訴求

長輩怒批「養狗會髒」　他一開手機…驚見嬤拉孫「哼歌..

日職／王柏融最會打歐力士　先發第6棒DH

獨／「夾腳拖雙盜」扶曉出擊　50秒撬開自助洗衣兌幣..

川普政府甫批准F-16V對台軍售　美軍登陸艦再通過..

林書豪31歲生日首度擁有個人簽名鞋　仍懷抱重返NB..

柴犬想要新房間！　啟動「土撥鼠功能」無聲引爆瓷磚地

韓嘻哈歌手爆瘦粉絲憂：是否病了？朴載範領軍旗下弟子..

爸媽逼課業第一！18歲女「留遺書」嘆：生個更優秀的..

寵物動物熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

海鷗叼走吉娃娃　1月後丟下1隻..

學校收編浪浪　2年後牠是模範生

米克斯媽+黃金獵犬爸生出臘腸！

哈士奇懷孕不知爸是誰...竟生..

黑柴白目咬尾巴！喵星人下秒伸爪

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

防偷車！「惡犬」真面目網全投降

巨嬰汪找嬤討抱　46KG肥臀壓..

世上最稀有「草莓豹」珍貴身影曝..

徒步環島完養你！他遵守諾言收編..

2天內「3隻石虎遭路殺」都在苗..

可愛鈍頭蛇吃蝸牛　還知道要喝湯

讀者迴響

熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

海鷗叼走吉娃娃　1月後丟下1隻..

學校收編浪浪　2年後牠是模範生

米克斯媽+黃金獵犬爸生出臘腸！

哈士奇懷孕不知爸是誰...竟生..

黑柴白目咬尾巴！喵星人下秒伸爪

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

防偷車！「惡犬」真面目網全投降

巨嬰汪找嬤討抱　46KG肥臀壓..

世上最稀有「草莓豹」珍貴身影曝..

徒步環島完養你！他遵守諾言收編..

2天內「3隻石虎遭路殺」都在苗..

可愛鈍頭蛇吃蝸牛　還知道要喝湯

家變戰亂現場！洗手台「冒顆頭」..

最新影片

更多

暖男貓哥被挑釁照樣舔毛！　寵妹無極限...互動超有愛❤

真D聰明～賊喵吃飽躺桌上假睡！ 下秒「龜速拖碗」偷嗑同伴菜尾XD

在家裡偷尿尿！黑嘴汪被罵貢吼細　翻肚舉小手手賣萌：原諒人家嘛～

化身「口香糖貓」撒嬌阻止奴才出門　8次飛撲挽留...網羨：我家的都不理

有養過狗狗就懂...洗澡=浩大工程　柴柴「春宮沐浴」洗加吹2小時起跳

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面