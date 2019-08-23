ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

警告災害降臨...地震魚=大地震前兆？　專家打臉：剛好被沖上岸而已

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

實習記者呂欣潞／綜合報導

地球上的許多地方存在著各式各樣、形形色色的生物，而隨著環境、氣候及生態系統的演變，進而形成既神秘又神奇的奇異現象。近期全球地震頻傳，有民眾發現，「每當在地震前，神秘的深海魚就會游到淺灘，似乎在警告著人類災害的來臨……？」大自然當中許多令人百思不得其解的動物詭異行為，以及氣候極端的現象，實在讓人類不得不敬畏大自然的力量，來看自然界專家怎麼說？

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲動物星球頻道《自然怪事求解答》　揭自然動物界謎團！（圖／動物星球頻道提供）

請繼續往下閱讀...

▲美國海豹部隊在聖地牙哥海灘發現身長7尺的皇帶魚。（圖／動物星球頻道提供）

日本一項傳說指出，「地震魚可以預測地震？」動物星球頻道《自然怪事求解答》尋找專家探討真相，事實上這些魚只是剛好被沖上岸邊而已，最大關係可能是因為海洋當中「水的流動方向」改變，因地球暖化水溫升高改變水流的方向及速度，這些魚其實是「皇帶魚」，因長期生活在深海無水流的地方，沒有足夠的肌肉群所以游泳能力差，當海流發生改變時，皇帶魚就會被沖到近灘，因為剛好又碰上地震，皇帶魚就成了名符其實的「地震魚」。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲動物星球頻道《自然怪事求解答》　揭自然動物界謎團！（圖／動物星球頻道提供）

▲一生當中幾乎不飛行的海鴿為適應嚴酷的生存環境演化出瘦尖形的蛋。（圖／動物星球頻道提供）

為什麼鳥蛋外型有分圓頭、尖頭和橢圓形？背後暗藏一個演化玄機，原來是和鳥的「飛行能力」有關，研究顯示因「空氣動力學」的關係，鳥在空中飛時身體要呈現流線型，長久下來發現飛行能力佳的鳥身形越瘦，蛋也就越尖越細長。

▲動物星球頻道《自然怪事求解答》　揭自然動物界謎團！（圖／動物星球頻道提供）

▲源自恐龍時代的完美孵化方式，千奇百怪的鳥蛋形狀。（圖／動物星球頻道提供）

然而，動物學家也發現有種生長在懸崖峭壁邊，一生當中幾乎不會飛行的的鳥類「海鴿」，竟也能生出非對稱型的尖形鳥蛋。原來在物競天擇的生長環境下，海鴿為了防止鳥蛋從崎嶇不平的懸崖表面掉落，因而演化生出尖蛋，讓蛋能停留在傾斜的表面進而提高鳥蛋的存活率。

▲動物星球頻道《自然怪事求解答》　揭自然動物界謎團！（圖／動物星球頻道提供）

 ▲兇猛的海中獨角獸「一角鯨」與溫馴白鯨變成好朋友。（圖／動物星球頻道提供）

「一角鯨」又稱為獨角鯨，因左上顎突出的犬齒長度可達 2-3 米，呈螺旋狀，也因而得名「海中獨角獸」之稱。近期，有海洋哺乳類研究學者拍到一隻獨角鯨與一群白鯨集體移動的不尋常畫面，甚至發現獨角鯨學習白鯨做出來回游動吹泡泡的行為，研究員表示這並非某種巧遇，而是一角鯨在追求尋找寄宿家庭的信號，個性外向的白鯨在發現一角鯨無害後，也就欣然地接受讓一角鯨成為游行的同伴之一。

更令研究員感到更訝異的是，當他們2年後重返發現同一隻一角鯨還是跟著牠的白鯨兄弟們在一起覓食、玩樂，這種共利共生的生活方式，也讓研究員感觸良多，其實動物天性跟人類一樣，在想尋求愛、溫暖或同儕分享的快樂時，都會尋找身邊與自己相似的人,進而成為知己。動物星球頻道《自然怪事求解答》在節目當中，會陸續向觀眾深入探討這些大自然的奇異現象，揭大自然動物界的謎團，8月28日起每周三晚間8點準時首播。

►養出自信桃花眼！增添媚感還可現賺$2200

▼更多精彩內容

關鍵字： 動物星球頻道Discovery自然怪事求解答地震魚鳥蛋獨角鯨白鯨海中獨角獸

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

黑柴白目咬尾巴！喵星人下秒伸爪　網驚：牠還活著嗎？

颱風來了別趕浪浪！牠們只盼躲避之處　風雨後就會離開

貓奴不給吃零食！　喵星人森七七不理人：最好別惹我

放太久長貓了？浪浪集體「霸佔」摩托車　車主反應超佛..

覓食卡櫥櫃！消防員施展「高級心理支持」　助靈性小貓..

有拜有保庇！黑白2汪拜土地公：肉肉吃到爽　「虔誠背..

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻

聰明柴柴奸詐裝乖　半夜偷偷「優雅式越獄」被媽媽抓包

紅貴賓命案現場！兇手「偽二哈」撕爛床裝沒事　媽崩潰

比利時熊貓「好好」產下龍鳳胎　餵奶模樣超可愛！

固執貓踹倒衣櫃挑戰展現柔軟功力！肥肚肚差點卡住....

柴「頭塞洞裡卡滿」和媽狂撒嬌　不能出門超委屈.....

不要把拔離太遠！柯基「為愛跳水」暖身後奮力一躍....

喵剪完指甲「床頭狠盯10分鐘」媽睡醒超抖...貓皇..

暖男貓哥被挑釁照樣舔毛！　寵妹無極限...互動超有..

真D聰明～賊喵吃飽躺桌上假睡！ 下秒「龜速拖碗」..

在家裡偷尿尿！黑嘴汪被罵貢吼細　翻肚舉小手手賣萌：..

化身「口香糖貓」撒嬌阻止奴才出門　8次飛撲挽留....

有養過狗狗就懂...洗澡=浩大工程　柴柴「春宮沐浴..

柴柴超厚嘴邊肉變Q麻糬！　 享受老爸專屬按摩爽到咧..

瞎眼刺蝟被偷…全市幫找4天奇蹟發生　主人淚：以為永..

母牛逃離屠宰場2小時　呆站青青草地上...仍斃命警..

吃飯突聞到怪味！　毛孩把「飯碗當屎桶」...媽怒炸..

警告災害降臨...地震魚=大地震前兆？　專家打臉：..

變懶不敏捷…老化速度是人類4至7倍　你家毛寶貝今年..

整路跟！浪浪「咚咚咚」陪送信　她一把抱進郵件籃…暖..

嘴巴唸著「上班快遲到了」雙手卻很誠實！　媽每天被塞..

奴才躲衣櫃嚇男友　碰上「超萌抓耙仔」奶音探頭：抓包..

2家同時開餵！小黑貓「跑錯攤」搶奶喝　網笑：這邊客..

農曆7月半夜洗頭吹髮　她抬頭大驚…「一雙眼睛在看我..

白鹿加速逼台3登陸點出爐！「陸警擴大」納彰化以南　..

印尼渡輪海上起火 245人獲救30人仍失蹤

日職／王柏融連12打席熄火　單場2三振打擊率直直落

快訊／要求馬英九為蔡英文讓道？國安局澄清「無此事」

不斷更新／李宗賢、張正偉安打串聯　7局富邦11：1..

小玉突宣布「我要退出YouTube」　遇到1嚴重問..

快訊／反擊了！中國國務院宣布　9月起對美750億美..

快訊／台南宣布24日停止上班上課　白鹿襲台風雨達標

不斷更新／白鹿豪雨+強風警戒「7縣市達標」　全台2..

快訊／高雄宣布24日停班停課　5區域大轉彎→全部放..

寵物動物熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

海鷗叼走吉娃娃　1月後丟下1隻..

學校收編浪浪　2年後牠是模範生

哈士奇懷孕不知爸是誰...竟生..

米克斯媽+黃金獵犬爸生出臘腸！

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

黑柴白目咬尾巴！喵星人下秒伸爪

巨嬰汪找嬤討抱　46KG肥臀壓..

防偷車！「惡犬」真面目網全投降

下班沒狗迎接！只見2汪心虛趴地

世上最稀有「草莓豹」珍貴身影曝..

家變戰亂現場！洗手台「冒顆頭」..

可愛鈍頭蛇吃蝸牛　還知道要喝湯

讀者迴響

熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

海鷗叼走吉娃娃　1月後丟下1隻..

學校收編浪浪　2年後牠是模範生

哈士奇懷孕不知爸是誰...竟生..

米克斯媽+黃金獵犬爸生出臘腸！

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

黑柴白目咬尾巴！喵星人下秒伸爪

巨嬰汪找嬤討抱　46KG肥臀壓..

防偷車！「惡犬」真面目網全投降

下班沒狗迎接！只見2汪心虛趴地

世上最稀有「草莓豹」珍貴身影曝..

家變戰亂現場！洗手台「冒顆頭」..

可愛鈍頭蛇吃蝸牛　還知道要喝湯

2天內「3隻石虎遭路殺」都在苗..

最新影片

更多

固執貓踹倒衣櫃挑戰展現柔軟功力！肥肚肚差點卡住...網：很堅持XD

柴「頭塞洞裡卡滿」和媽狂撒嬌　不能出門超委屈...網：抱緊處理

不要把拔離太遠！柯基「為愛跳水」暖身後奮力一躍...網笑：屁屁很彈

喵剪完指甲「床頭狠盯10分鐘」媽睡醒超抖...貓皇：用哪隻腳揍

暖男貓哥被挑釁照樣舔毛！　寵妹無極限...互動超有愛❤

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面