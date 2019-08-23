警告災害降臨...地震魚=大地震前兆？　專家打臉：剛好被沖上岸而已

實習記者呂欣潞／綜合報導

地球上的許多地方存在著各式各樣、形形色色的生物，而隨著環境、氣候及生態系統的演變，進而形成既神秘又神奇的奇異現象。近期全球地震頻傳，有民眾發現，「每當在地震前，神秘的深海魚就會游到淺灘，似乎在警告著人類災害的來臨……？」大自然當中許多令人百思不得其解的動物詭異行為，以及氣候極端的現象，實在讓人類不得不敬畏大自然的力量，來看自然界專家怎麼說？

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▲美國海豹部隊在聖地牙哥海灘發現身長7尺的皇帶魚。（圖／動物星球頻道提供）



日本一項傳說指出，「地震魚可以預測地震？」動物星球頻道《自然怪事求解答》尋找專家探討真相，事實上這些魚只是剛好被沖上岸邊而已，最大關係可能是因為海洋當中「水的流動方向」改變，因地球暖化水溫升高改變水流的方向及速度，這些魚其實是「皇帶魚」，因長期生活在深海無水流的地方，沒有足夠的肌肉群所以游泳能力差，當海流發生改變時，皇帶魚就會被沖到近灘，因為剛好又碰上地震，皇帶魚就成了名符其實的「地震魚」。

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▲一生當中幾乎不飛行的海鴿為適應嚴酷的生存環境演化出瘦尖形的蛋。（圖／動物星球頻道提供）

為什麼鳥蛋外型有分圓頭、尖頭和橢圓形？背後暗藏一個演化玄機，原來是和鳥的「飛行能力」有關，研究顯示因「空氣動力學」的關係，鳥在空中飛時身體要呈現流線型，長久下來發現飛行能力佳的鳥身形越瘦，蛋也就越尖越細長。

▲源自恐龍時代的完美孵化方式，千奇百怪的鳥蛋形狀。（圖／動物星球頻道提供）

然而，動物學家也發現有種生長在懸崖峭壁邊，一生當中幾乎不會飛行的的鳥類「海鴿」，竟也能生出非對稱型的尖形鳥蛋。原來在物競天擇的生長環境下，海鴿為了防止鳥蛋從崎嶇不平的懸崖表面掉落，因而演化生出尖蛋，讓蛋能停留在傾斜的表面進而提高鳥蛋的存活率。

▲兇猛的海中獨角獸「一角鯨」與溫馴白鯨變成好朋友。（圖／動物星球頻道提供）

「一角鯨」又稱為獨角鯨，因左上顎突出的犬齒長度可達 2-3 米，呈螺旋狀，也因而得名「海中獨角獸」之稱。近期，有海洋哺乳類研究學者拍到一隻獨角鯨與一群白鯨集體移動的不尋常畫面，甚至發現獨角鯨學習白鯨做出來回游動吹泡泡的行為，研究員表示這並非某種巧遇，而是一角鯨在追求尋找寄宿家庭的信號，個性外向的白鯨在發現一角鯨無害後，也就欣然地接受讓一角鯨成為游行的同伴之一。

更令研究員感到更訝異的是，當他們2年後重返發現同一隻一角鯨還是跟著牠的白鯨兄弟們在一起覓食、玩樂，這種共利共生的生活方式，也讓研究員感觸良多，其實動物天性跟人類一樣，在想尋求愛、溫暖或同儕分享的快樂時，都會尋找身邊與自己相似的人,進而成為知己。動物星球頻道《自然怪事求解答》在節目當中，會陸續向觀眾深入探討這些大自然的奇異現象，揭大自然動物界的謎團，8月28日起每周三晚間8點準時首播。

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