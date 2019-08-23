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2家同時開餵！小黑貓「跑錯攤」搶奶喝　網笑：這邊客滿了

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▲2家同時開餵！小黑貓「跑錯攤」搶奶喝　網笑：這邊客滿了。（圖／飼主詹秀美提供）

▲黑貓媽媽和賓士貓媽媽同時在餵奶。（圖／飼主詹秀美提供）

記者何睿宜／採訪報導

別人家的奶比較好喝嗎？這天賓士貓媽媽Rola正在餵奶，一票黑白寶寶當中，竟然出現一隻純黑小貓，還將正吸奶吸得起勁的其中一隻小乳牛貓給擠開。原來，這隻小黑貓是隔壁黑貓媽媽Jungle的孩子，不過因為黑貓媽媽奶水不足，富有母愛的賓士媽媽就常常幫忙餵奶。►生火了！連我媽都用到發光

▲2家同時開餵！小黑貓「跑錯攤」搶奶喝　網笑：這邊客滿了。（圖／飼主詹秀美提供）

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▲小黑貓跑來搶奶喝，把其中一隻小乳牛貓擠走。（圖／飼主詹秀美提供）

飼主詹秀美受訪時表示，賓士貓Rola一開始是在家外面的隱密處生小貓，餵到小貓大約1個月大時財帶進家裡來；黑貓Jungle則是在家裡地下室生下4隻小貓，因為身體較瘦小，奶水比較不足，「賓士母貓比較有奶水，因為心疼小黑貓，願意讓小黑貓吃奶；黑母貓雖然奶水不足，還是很盡責的餵奶。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲2家同時開餵！小黑貓「跑錯攤」搶奶喝　網笑：這邊客滿了。（圖／飼主詹秀美提供）

▲黑貓媽媽因為比較瘦，奶水也較不足。（圖／飼主詹秀美提供）

▲2家同時開餵！小黑貓「跑錯攤」搶奶喝　網笑：這邊客滿了。（圖／飼主詹秀美提供）

▲賓士貓媽媽總是大方幫忙餵奶。（圖／飼主詹秀美提供）

►►►觀看影片請點此。

詹秀美將影片分享到臉書貓咪社團並寫道，「跑錯攤的小奶貓。」網友們看了紛紛留言笑說，「兩家餐廳也要試看看嘛」、「別人的總是比較好喝」、「別攤的奶，有加糖，比較好喝」、「改喝珍奶吧」、「媽這邊客滿了我去隔壁喝」、「心疼被搶奶的小花貓～別人吃錯，那牠可以去別人家吃嗎XDDDD而且兩家同時餵養也太萌了！！！！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲2家同時開餵！小黑貓「跑錯攤」搶奶喝　網笑：這邊客滿了。（圖／飼主詹秀美提供）

▲可愛的小黑貓。（圖／飼主詹秀美提供）

▲2家同時開餵！小黑貓「跑錯攤」搶奶喝　網笑：這邊客滿了。（圖／飼主詹秀美提供）

▲小奶貓玩在一起。（圖／飼主詹秀美提供）

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關鍵字： 奶貓餵奶

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