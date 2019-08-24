走路突然腿發軟！　佛羅里達美洲豹、山貓疑染神祕怪病

▲完整影片。（影片／翻攝自Youtube／PalmBeachPost）

實習記者陳宥芯／綜合報導

佛羅里達魚類和野生動物保護委員會（FWC）20日表示，近期針對山貓和佛羅里達美洲豹進行檢測，發現有部分動物無法正常行走，四肢的行動力協調有困難，經常走沒幾步就會跌倒。對此，美國當局表示，已經正式展開調查，也呼籲民眾若有拍到任何動物的後肢出現問題，麻煩立即向當局提交資料。

據WFTV報導，FWC目前證實有一隻美洲豹和一隻山貓的神經受損，而從攝影機所拍到的影片中可看到，總共出現的8隻美洲豹，其中大部分是幼獅，只有一隻是山貓，全部都無法正常行走，甚至走兩三步後四肢就無力，甚至腿軟跌倒，使原本短短的路程，卻多花了至少1倍的時間。他們正在檢測各種潛在毒素，包括殺蟲劑、捕鼠劑等，同時也調查貓科動物是否在感染到傳染病後會出現營養不足。

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FWC魚類和野生動物研究所所長麥克雷（Gil McRae）指出，儘管現在出現腿軟症狀的動物較少，但他們正在加大監測範圍，確保疾病擴散的的安全範圍，目前也已經排除許多會造成疾病的因素，但始終沒有找到確切的病因，因此，他們與美國魚類和野生動物管理局（U.S. Fish and Wildlife Service）合作，和來自世界各地的專家交流，並一起尋找病因。

▲佛羅里達美洲豹2011年被列為瀕臨絕種動物。（圖／取自免費圖庫pixabay）

美國魚類暨野生動物局2011年時就正式宣布，佛羅里達美洲豹是當地原生物種，但因數量剩不到100隻，被列為瀕臨絕種動物，對此，當局也已經成立國家野生動物保護區。佛羅里達州魚類暨野生動物保護委員會甚至特別設立宣導網站，呼籲民眾幫忙保育瀕臨絕種的動物。

▼佛羅里達魚類和野生動物保護委員會貼文。（貼文／取自Twitter／MyFWC）