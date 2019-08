走路突然腿發軟！　佛羅里達美洲豹、山貓疑染神祕怪病

▲完整影片。(影片/翻攝自Youtube/PalmBeachPost)

實習記者陳宥芯/綜合報導

佛羅里達魚類和野生動物保護委員會(FWC)20日表示,近期針對山貓和佛羅里達美洲豹進行檢測,發現有部分動物無法正常行走,四肢的行動力協調有困難,經常走沒幾步就會跌倒。對此,美國當局表示,已經正式展開調查,也呼籲民眾若有拍到任何動物的後肢出現問題,麻煩立即向當局提交資料。

據WFTV報導,FWC目前證實有一隻美洲豹和一隻山貓的神經受損,而從攝影機所拍到的影片中可看到,總共出現的8隻美洲豹,其中大部分是幼獅,只有一隻是山貓,全部都無法正常行走,甚至走兩三步後四肢就無力,甚至腿軟跌倒,使原本短短的路程,卻多花了至少1倍的時間。他們正在檢測各種潛在毒素,包括殺蟲劑、捕鼠劑等,同時也調查貓科動物是否在感染到傳染病後會出現營養不足。

FWC魚類和野生動物研究所所長麥克雷(Gil McRae)指出,儘管現在出現腿軟症狀的動物較少,但他們正在加大監測範圍,確保疾病擴散的的安全範圍,目前也已經排除許多會造成疾病的因素,但始終沒有找到確切的病因,因此,他們與美國魚類和野生動物管理局(U.S. Fish and Wildlife Service)合作,和來自世界各地的專家交流,並一起尋找病因。

▲佛羅里達美洲豹2011年被列為瀕臨絕種動物。(圖/取自免費圖庫pixabay)

美國魚類暨野生動物局2011年時就正式宣布,佛羅里達美洲豹是當地原生物種,但因數量剩不到100隻,被列為瀕臨絕種動物,對此,當局也已經成立國家野生動物保護區。佛羅里達州魚類暨野生動物保護委員會甚至特別設立宣導網站,呼籲民眾幫忙保育瀕臨絕種的動物。

▼佛羅里達魚類和野生動物保護委員會貼文。(貼文/取自Twitter/MyFWC)

A disorder has been seen in some #Florida #panthers and #bobcats and we need your help: https://t.co/Wud4n2bW6b #news pic.twitter.com/sG8WFxAW2d