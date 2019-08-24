黃金汪臭臉盯飼料...聽到媽喊「帶你出去吃」秒燦笑　結局牠氣到想哭

記者吳鎮良／綜合報導

黃金獵犬雖然很聰明，但一山還有一山高......。抖音APP用戶「二狗子的鏟屎官」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是這天黃金汪亨利出來吃飯時，看到眼前的飼料居然一副苦瓜臉，馬麻也拿愛犬沒辦法，於是提議帶到外面吃，聽到這話亨利開心得跳起腳，但沒想到意外的結局卻讓牠氣到好想哭。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中可以看到，亨利從房內出來後走到飯碗旁，但即使看到眼前滿滿的飼料牠仍不高興，內心的不滿全寫在了臉上；女主人看到愛犬都不吃飯，於是想到了一個辦法，並且和愛亨利說，「走！帶你出去吃！」黃金汪一聽到可以出門，立刻露出燦爛的笑容且快步走到門口。►生火了！連我媽都用到發光

▲黃金汪不想吃飼料，聽到馬麻說「到外面吃」超開心！（圖／翻攝自抖音APP用戶「二狗子的鏟屎官」，下同）



請繼續往下閱讀...

▲馬麻將飼料和狗碗原封不動帶到戶外給愛犬吃。



沒想到亨利到了外面後，臉上又出現剛才的苦瓜臉，而且這次似乎比前一次還要苦，彷彿都快擠出眼淚來了！原來馬麻的意思是將飼料和狗碗，原封不動的帶到戶外去享用，這讓以為可以到外面吃好料的亨利心情掉到谷底。

這段影片在網路上曝光後，目前已累積將近2千名網友按讚，許多人看完都在底下紛紛留言說，「哈哈哈好可愛，最後是生氣了嗎？」、「沒說錯阿？真的是出去吃XDD」、「被唬弄了」、「怎麼那麼可愛啦」、「拗嘟嘟那個臉」、「表情真的很有戲」、「臉有夠厭世的啦」、「說好的出去吃呢？」、「跟我家狗一樣」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

更多精采影音：