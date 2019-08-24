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自己戴起來！米奇汪「點頭戴壽星髮箍」驕傲微笑　網友被萌暈

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記者闕雁琳／採訪報導

壽星就是要美美的出場！台中一隻飼主葉芷涵幫家裡的米克斯「菜脯」慶生，特別準備一紅色的米妮髮箍，幫牠打扮成小淑女的模樣。正當菜脯滿心期待著等等送上桌的大餐，髮箍卻不小心脫落，牠馬上點頭自己把它帶回去，露出一個驕傲的笑容等著被稱讚，超可愛的舉動讓千名網友看了跟著直呼「菜脯好棒～超厲害的！」►戀愛老司機：重點是眼神

▲▼自己戴起來！米奇汪「點頭戴壽星髮箍」驕傲微笑　網友被萌暈。（圖／網友葉芷涵授權提供）

▲米克斯自已把髮箍戴上。（圖／網友葉芷涵授權提供）

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畫面中可以看到，菜脯坐在餐桌前面，眼睛直盯盯的望著前方，等待著專屬大餐的到來，突然間頭上的髮箍掉落，牠一聽到飼主說「自己戴起來」，頭部用力往上頂，輕鬆讓髮箍歸位，聰明的舉動獲得在場所有人的稱讚，忍不住露出燦爛笑容，發自內心也覺得自己很厲害。

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▲▼自己戴起來！米奇汪「點頭戴壽星髮箍」驕傲微笑　網友被萌暈。（圖／網友葉芷涵授權提供）

▲菜脯意外自己學會戴帽子的技能。（圖／網友葉芷涵授權提供）

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飼主葉芷涵笑說，‎2歲的菜脯是一位個性樂天又愛笑的女孩，只要吃的一切都很好說話。前幾次是試著給菜脯戴看帽子，發現牠不會抖掉，還戴的很開心，帽子快掉會遮住眼睛還會頂起來，才意外發現這個特殊才藝，「剛好幫牠慶祝2歲生日，唱生日歌牠髮箍戴一戴就滑落到鼻子，接著又自己頂起來」，動作整個超熟練，因為太可愛了就隨手拍下來，菜脯被稱讚也樂在其中。

▲▼自己戴起來！米奇汪「點頭戴壽星髮箍」驕傲微笑　網友被萌暈。（圖／網友葉芷涵授權提供）

▲▼菜脯是個貪吃又愛笑的女孩，也喜歡出門散步。（圖／網友葉芷涵授權提供）

▲▼自己戴起來！米奇汪「點頭戴壽星髮箍」驕傲微笑　網友被萌暈。（圖／網友葉芷涵授權提供）

這段才藝影片分享到「米克斯傳奇」之後，許多網友看完紛紛留言稱讚，「根本是神犬等級！」、「生日快樂可愛的菜脯」、「自己學會也太聰明了吧」、「超可愛的啦」、「被誇獎的表情好得意」、「牠很喜歡被讚美耶，馬上笑出來」、「會戴帽子很厲害」、「重播看了3次！真的好厲害」、「飼主稱讚完馬上燦笑，萌到太犯規惹」、「換成是我家的狗戴帽子肯定奧嘟嘟」、「笑起來好驕傲XD」。

▲▼自己戴起來！米奇汪「點頭戴壽星髮箍」驕傲微笑　網友被萌暈。（圖／網友葉芷涵授權提供）

▲看到食物精神就來了。（圖／網友葉芷涵授權提供）

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關鍵字： 米奇米克斯點頭髮箍

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