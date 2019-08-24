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平常兇巴巴！高山犬「恰查某」一見寶寶　秒靜音趴床邊守護

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記者何睿宜／綜合報導

「家裡有新生兒、小朋友，還適合繼續養寵物嗎？」這是許多貓狗飼主在迎接新生命時，常常被問到的一個問題。飼主余汶駿就以親身經歷分享，家中高山犬「恰查某」平常兇巴巴，但只要看到小孫子來訪，就會變得特別安靜，還會趴在嬰兒床旁邊默默守護，十分暖心。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲平常兇巴巴！高山犬「恰查某」一見寶寶　秒靜音趴床邊守護。（圖／有點毛毛的／飼主余汶駿）

▲高山犬「恰查某」趴在嬰兒床邊。（圖／有點毛毛的／飼主余汶駿）

▲平常兇巴巴！高山犬「恰查某」一見寶寶　秒靜音趴床邊守護。（圖／有點毛毛的／飼主余汶駿）

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▲靜靜地守護著寶寶。（圖／有點毛毛的／飼主余汶駿）

▲平常兇巴巴！高山犬「恰查某」一見寶寶　秒靜音趴床邊守護。（圖／有點毛毛的／飼主余汶駿）

▲狗狗體型高大，和小小的寶寶形成對比。（圖／有點毛毛的／飼主余汶駿）

余汶駿表示，家裡除了高山犬之外，還有另一隻米克斯狗狗，「當初我媳婦也是擔心小孩被狗狗傷害到，我直接告訴她，我家3個小孩都是跟狗狗一起長大的，每個小孩身體的健康，都比別人強，沒有一個小孩會過敏，而且每個小孩都比別人有愛心。」因為沒有住在一起，小孫子只有每星期回家一次，但就算如此，「只要小孫子一回家，狗狗也馬上知道他是小主人。」

▲平常兇巴巴！高山犬「恰查某」一見寶寶　秒靜音趴床邊守護。（圖／有點毛毛的／飼主余汶駿）

▲認真保護寶寶的恰查某。（圖／有點毛毛的／飼主余汶駿）

他將狗狗陪伴小孫子的畫面po上臉書公開社團「有點毛毛的」並寫道，「很多人都認為家中有初生嬰兒，不能再養狗，怕狗狗傷害嬰兒。但許多醫學報導以及研究，狗狗對出生嬰兒一點傷害都沒有。」影片中，剛出生2個月的小寶寶躺在嬰兒床裡，體型高大的「恰查某」就安安靜靜趴在一旁地板上，聽到小寶寶哭了，也搖著尾巴湊上前關心。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

網友們看了這樣的分享，紛紛留言，「毛孩很有靈性的」、「狗狗好有責任保護小主人」、「保鏢姐姐」、「我家的也是顧在嬰兒床底下耶」、「跟動物一起長大的孩子更快樂、更健康、更會分享喔！」；也有人提醒，家裡有孩童的家長一定要更注意毛孩的體內外驅蟲，才能讓毛孩和小孩一起健康成長。►戀愛老司機：重點是眼神

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關鍵字： 有點毛毛的高山犬嬰兒

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