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14歲愛犬後腿無力　主人每天推車帶出門：當初的決定不會改變

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▲14歲愛犬後腿無力　主人每天推車帶出門：當初的決定不會改變。（圖／有點毛毛的／飼主陳建宏）

▲陳建宏每天用推車帶年邁愛犬出門走走。（圖／有點毛毛的／飼主陳建宏）

記者何睿宜／綜合報導

從小寶貝到老寶貝，不變的是當初決定互相陪伴時的那份承諾。飼主陳建宏每天用推車帶著年邁愛犬「麥克」出門散步，一人一狗走在馬路邊，昏黃街燈照映下的背影，讓許多網友相當感動，「愛就是不離不棄，陪伴到最後一刻。」►戀愛老司機：重點是眼神

▲14歲愛犬後腿無力　主人每天推車帶出門：當初的決定不會改變。（圖／有點毛毛的／飼主陳建宏）

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▲麥克窩在推車裡，享受和主人出門的時光。（圖／有點毛毛的／飼主陳建宏）

陳建宏於臉書公開社團「有點毛毛的」表示，麥克今年14歲，從幾個月大拉拔起，如今因為年邁後腿沒力了，現在都要使用適合牠的推車，帶牠出門走一走，每天上演一段「老人與狗」的橋段。陳建宏也感嘆，「牠啊，以前是個大帥哥，現在老了，只能在推車上耍帥了。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲14歲愛犬後腿無力　主人每天推車帶出門：當初的決定不會改變。（圖／有點毛毛的／飼主陳建宏）

▲14歲的麥克依然帥氣可愛。（圖／有點毛毛的／飼主陳建宏）

網友們看了紛紛留言，「最有愛的是主人」、「麥克雖年紀大了，還是很帥啊，重點是謝謝主人的不離不棄。麥克很幸福～」、「謝謝你對牠始終如一」、「感謝有你對牠真的做到一輩子的不離不棄」。面對稱讚，陳建宏則說，當初的決定不會改變，「牠小時候陪我，牠老的時候我陪牠，剛好而已。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 有點毛毛的飼主推車

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