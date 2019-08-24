工作累得跟狗...開門見本尊「豪邁開腿」　爸嘆：女友跟床都牠的

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記者闕雁琳／綜合報導

自從養狗之後家裡凡是都以牠為主！飼主Chieh Chieh Wu日前分享一段逗趣的影片，這天他結束工作拖著疲憊的身體，正準備躺在雙人床好好補眠，打開門卻驚見愛犬波妞悠閒睡翻，豪邁開腿霸占床位，露出敷衍的表情萌臉迎接，理所當然的模樣讓爸拔當場哭笑不得，直呼所有好處都被牠佔光。

▲波妞自己躺在床上睡到豪邁開腿。（圖／有點毛毛的／Chieh Chieh Wu提供）

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飼主Chieh Chieh Wu日前在臉書公開社團「有點毛毛的」貼文寫道，「床、我買回來的，女友、我騙回來的，現在卻都被妳睡走了...」，只見畫面中，波妞躺在床上雙腿張開，看到爸拔走進來，微微把頭抬高，側躺把嘴邊肉擠出來，露出疑惑的眼彷彿在問，「咦？你回來啦～但床位不夠了喔，去睡旁邊」，畫面相當可愛。

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▲波妞搶床位搶到連飼主的男友都搶走了。（圖／有點毛毛的／Chieh Chieh Wu提供）

事實上，這已經不是波妞第一次搶床位了，先前飼主Chieh Chieh Wu起床上廁所，回到床上發現波妞跑來篡位，自己鑽進被窩和馬麻緊密依偎，就連枕頭都被另一隻貴賓狗給霸占，波妞還露出超鄙視的神情，完全沒有打算要讓位，爸拔在家中的地位直接降到最低。

▲波妞化身制服妹超級可愛。（圖／有點毛毛的／Chieh Chieh Wu提供）



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許多網友看完波妞的表情紛紛留言笑說，「工作累得跟狗一樣，但狗還沒你累」、「爸拔趕快習慣就好」、「妞：先生你哪位？一直叫我的名字，有事嗎？」、「爸拔句句顯得無奈哈哈哈」、「只好認輸了你」、「這個腳幹嘛這麼開」、「汪：我先幫你試用，已經很用心了」、「波妞魅力無法擋」、「波妞：誰叫你沒我這麼可愛」、「好豪邁的姿勢，這是人吧」。

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