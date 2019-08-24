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這蝦咪？浣熊湊近聞百香果「嚇到倒彈抽搐」　浮誇反應笑翻媽

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記者何睿宜／綜合報導

「這是想毒死我嗎？」可愛的浣熊屋膩(Uni)這天獲得媽媽給的半顆百香果，牠好奇地湊近一聞，卻被從來沒接觸過的味道嚇得往後彈，無論媽媽怎麼鼓勵，牠就是不願嘗試一口，浮誇的反應也讓人忍不住笑出來。►生火了！連我媽都用到發光

▲這蝦咪？浣熊湊近聞百香果「嚇到倒彈抽搐」　浮誇反應笑翻媽。（圖／有點毛毛的／飼主Fei Fei Tai）

▲屋膩被百香果嚇到倒彈。（圖／有點毛毛的／飼主Fei Fei Tai）

媽媽Fei Fei Tai將影片分享到臉書公開社團「有點毛毛的」並寫道，「我家孩子，面對不想吃的食物，表現越來越浮誇⋯⋯。」原來，這是屋膩第一次吃百香果，不過，喜歡香甜櫻桃的牠似乎非常不給面子，聞到百香果的酸味直接倒彈還抖動身體，做出昏倒抽搐的模樣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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▲這蝦咪？浣熊湊近聞百香果「嚇到倒彈抽搐」　浮誇反應笑翻媽。（圖／有點毛毛的／飼主Fei Fei Tai）

▲屋膩落荒而逃，對追上來的百香果露出嫌棄表情。（圖／有點毛毛的／飼主Fei Fei Tai）

影片中，媽媽不斷拿著百香果湊近屋膩，要牠吃一口看看，但屋膩似乎已經被「第一次接觸」嚇壞，倒彈之後又爬起來，一臉嫌餓又疑惑地東嗅西聞，接著直接落荒而逃，直到最後都沒有張嘴享用。網友們看了則笑說，「演技派」、「哈哈哈好討厭百香果」、「屋膩表示投降」、「一整個嫌棄的表情」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 有點毛毛的百香果浣熊屋膩

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