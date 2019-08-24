慢慢化身搜救犬！大雨中沿著山溝尋找　癱瘓犬見他們眼眶泛淚

▲癱瘓汪在爬行途中不慎跌落山溝，見到慢慢和王于安時非常感動。（圖／臉書粉專「徐文良（徐園長護生園）」提供，下同）



記者吳鎮良／採訪報導

颱風來襲前夕，動物救援人士徐文良接獲南投民眾通報，有隻狗狗被車撞到後腿癱瘓，正在馬路旁拖行，但由於徐大哥正在外縣市救援別隻毛孩，暫時脫不了身，於是麻煩好友王于安協助前往。王于安收到消息後，立刻放下手上的工作並且帶著愛犬慢慢前往現場找尋癱瘓汪。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

王于安帶著慢慢開了將近50分鐘的車程，終於抵達通報人提供的地點，但到了現場後卻沒有看到狗狗的蹤影，她心想「這孩子拖著身體，應該跑不遠啊？」又持續在附近繞了幾圈，卻仍然沒看見，就算詢問在地人也都說沒看到，但王于安內心確定，「狗狗應該躲在附近，不可能不見！」

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▲當地民眾發現狗狗在馬路旁拖行，立刻通報徐文良大哥。



▲慢慢化身搜救犬！！！



王于安帶著慢慢開始沿著山溝找尋，心中想著「這孩子正在受苦，一定要找到，不能放棄！」最終總算在山溝內發現了這隻身受重傷的狗狗。畫面中可以看到，瘦小的狗狗在雨中被車撞到，可能是在拖行的途中，不小心跌落山溝；只見牠全身佈滿蒼蠅，看到王于安和慢慢時，把頭緩緩地抬起，眼角泛著淚光彷彿是見到救命恩人。►生火了！連我媽都用到發光

▲最終在山溝發現受傷的狗狗。

王于安將狗狗帶上車後，火速趕到台中的信安動物醫院。她說，「孩子後腳斷了，傷口上爬滿蛆蟲，護士們一邊洗、蛆一直跑出來，好像捉也捉不完...。孩子才幾個月大，全身瘦得皮包骨，這些日子又時常下大雨，無法想像你到底是怎麼捱過來的啊！

▲癱瘓汪在接受治療時，王于安和慢慢皆在一旁守護。



▲慢寶正在醫院接受治療。



徐文良事後也在臉書粉絲團分享當日好友王于安救援的小故事，他說，「真的很慶幸在你絕望閉上眼之前，我們找到了你，讓你看到了希望，幫你取名『慢寶』，希望以後你會跟『洛威拿〝慢慢〞』一樣健康又幸福！」該篇救援文目前已累積1.5萬個按讚數，網友們看了紛紛留言獻上祝福，希望慢寶能早日康日及遇到新的主人。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）