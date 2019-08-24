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國家公園小鹿活活餓死！　剖開一看...胃裡裝滿3公斤塑膠垃圾

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ความตายรายวันเหตุเกิดที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เมื่อวานนี้ ทั้งๆที่เขาใหญ่คือบ้านของสัตว์ป่าแท้ๆ...

ReReef 發佈於 2019年8月20日 星期二

實習記者陳妙津／綜合報導

泰國拷艾國家公園21日有人發先一頭小鹿屍體，解剖一看卻發現，小鹿胃中裝滿3公斤無法消化的垃圾，包括塑膠袋、一次性塑膠叉、塑膠繩等，以致不幸死亡。

泰國某環保企業21日在粉專ReReef貼上3張令人心痛的照片，第一張照片中的小鹿身軀僵硬，眼睛半閉，顯然死亡多時，而另兩張照片則拍下小鹿胃中滿滿的塑膠垃圾，叉子、塑膠袋和繩子互相纏繞，雖覆滿鹿胃中溶液，卻根本無法被消化。

วิท เนียมมณี ชายกลาง 發佈於 2019年8月20日 星期二

▲拷艾公園可近距離和野生動物接觸。

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該粉專沉痛指出，這並非該地第一起野生動物因人為垃圾而死的案例，希望透過這組照片提醒人們注重環保。拷艾公園是泰國第二大國家公園，許多遊客慕名來此和動物們近距離接觸，但即使泰國法律規範禁止在公園中，販售一次性塑膠餐具，但遊客走後仍留下大量垃圾，導致野生動物不慎吃下肚而死亡。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

小鹿之死也引發網民批評，「很少看到有人主動把垃圾帶回家」、「人類太沒良心了」、「同情小鹿」、「停止使用塑膠用品吧！」、「那裏的鹿都是吃垃圾長大，超可憐」、「要培養公德心」。

關鍵字： 泰國鹿拷艾國家公園東南亞要聞

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