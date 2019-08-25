貪吃鬼二哈「裝兇狠」搶食　無奈踢到鐵板遭秋田犬無視

▲秋田犬ASH和哈士奇CREA。（圖／翻攝自IG／@usacoco1230）

實習記者陳宥芯／綜合報導

人飢餓時脾氣都會變得非常暴躁，就連狗也不意外。日本飼主@usacoco1230這天在餵食自家2隻汪星人時，看見他們竟然為了食物而吵架的畫面，趕緊用手機記錄下來放到IG上。畫面中只見哈士奇CREA吃完飼料後，仍妄想要吃秋田犬ASH的飼料，但儘管牠露出凶狠的表情，依舊踢到鐵板，最終主人只好親自出面解決。

影片中可看到，ASH趴在碗前方約50公分的地方，這時CREA吃完自己的飼料後，站到牠的碗旁邊並露出牙齒表示生氣，希望藉此能吃到碗裡的食物，沒想到即使牠已經飽了，仍然不想把飼料讓給CREA，甚至直接走到碗前面站著不動，隨後還擺出一張無辜的表情，不過CREA卻依舊在一旁傻傻地等待，主人只好把碗都收起來，這時ASH竟開始裝可憐，導致主人終究還是把碗放回原來的位置上。

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這則影片被放上網路之後，引來大量的觀看人數，網友甚至紛紛表示，「生氣也沒用ㄟ哈哈哈」、「二哈表示肚子餓！」、「ASH好淡定」、「人家吃不飽啦～」、「應該跟主人撒嬌才對」、「不能裝兇狠，下次要裝可憐才有吃的」、「肚子餓的狗易怒」。

▼完整貼文影片。（貼文／翻攝自IG／@usacoco1230）