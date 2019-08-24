等到心上人回家！淡定虎斑熱情「拿拖鞋」　媽在一旁超傻眼

記者吳鎮良／綜合報導

眼神確認過了，是真愛！飼主邱美玲家中有隻虎斑犬「胖虎」，個性淡定的牠平常在家總是躺著就是趴著，除非見到心上人「哥哥」。這天胖虎聽到門口有動靜，立刻跑到門口前搖尾巴，等到哥哥開門進來後，牠先是湊上前去撒嬌，接著還拿拖鞋要給哥哥穿，超有愛的行為讓一旁的馬麻看了很不是滋味。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主邱美玲日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出這段影片，畫面中可以看到，胖虎乖巧地坐在地板上，目光望著門口，彷彿知道是誰在門的後面；只見牠一看到哥哥回家，興奮到站起來撲上前去撒嬌，而且還緊抱著腿不肯鬆手，最後甚至還用嘴巴叼地板鞋要給哥哥穿。

▲胖虎看到心上人回家，趕緊拿「媽媽的拖鞋」給他穿。（圖／飼主邱美玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



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▲哥哥非常喜歡胖虎，三不五時就埋頭狂吸。



有趣的是，胖虎在影片中叼的拖鞋還是馬麻穿的，並不是哥哥的，讓在一旁的馬麻看了很心寒。飼主邱美玲無奈的說，「哥哥第一次賺錢說要買最貴的牛肉給胖虎吃，沒說要買給我吃，不孝兒...真是的，每天幫牠把屎把尿，準備飯的我都沒這個待遇，可能是因為當初去領養時是哥哥抱回家的，所以認定哥是牠的恩人吧。」►生火了！連我媽都用到發光

▲如果哥哥不在，胖虎會去咬哥哥的衣服出來聞。

這段可愛又逗趣的影片在網路上曝光後，吸引數百名網友按讚，許多人看完都紛紛留言說，「很現殷勤耶！」、「還會拿拖鞋，真乖」、「哇～原來胖虎都在等牠最愛的人，真忠心」、「天啊⋯⋯太可愛了還會拿拖鞋」、「撒嬌還拿拖鞋超貼心」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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