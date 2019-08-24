「鼻子到下巴」一圈黃黃的　大眼貓嘴閉緊裝無辜：我沒偷吃喔！

▲貓咪偷吃，沾得滿臉都是黃豆粉。（圖／翻攝自推特@silver_stage）

記者何睿宜／綜合報導

這就是所謂「偷吃不擦嘴」嗎？日本這隻白底虎斑貓被主人抓包偷吃東西，卻還緊閉嘴巴、睜著圓滾滾的大眼睛裝無辜，一副「不要看我！不是我吃的啦！」的模樣。只不過，牠從鼻子到下巴沾滿一圈黃豆粉，完全就是露餡了啊！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





請繼續往下閱讀...

▲貓貓也打過鮭魚的主意。（圖／翻攝自推特@silver_stage）

推特帳號@silver_stage分享這個有趣畫面，原來，貓咪偷吃了飼主放在一旁的和菓子，讓自己沾了滿臉的黃豆粉。飼主也爆料，這隻貓貓平時就是個小壞壞，除了這次的黃豆粉事件之外，牠還曾經打開冰箱想偷吃鮭魚。►戀愛老司機：重點是眼神

▲貓貓可愛的睡顏。（圖／翻攝自推特@silver_stage）

照片22日po上網後，短短2天就累積超過12.3萬個「喜歡」，以及4.3萬次轉推。網友們看了紛紛留言笑說，「喵：我剛用蜜粉定妝怎麼了？」、「會不會以為是貓沙…」、「是撲粉，沒偷吃」、「證據在臉上...」、「貓表示：我只是跌倒不小心沾到而已」、「堅決的眼神，慣犯」、「只是聞一聞而已啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▼更多精彩影音。