鄰居家開門！柴犬衝去見愛人小黑：嗚～好想你　激動互親閃瞎爸

▲柴柴終於和萌臉小黑見面。（圖／有點毛毛的／粉專柴犬張Lucky成長日記提供，下同）



記者闕雁琳／採訪報導

狗狗之前的友誼也能間不可破！日前本站曾報導柴犬張Lucky出門散步跑去見愛人小黑一文，今天飼主又趁著戶外沒下雨，趕緊帶著狗狗放風，這次他們經過鄰居家發現大門敞開，心心念念的小黑出現在自己眼前，讓張Lucky激動的飛奔過去，2隻狗互相親吻打招呼，超可愛的互動差點把爸拔閃瞎。

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▲Lucky看到小黑超級開心。



粉絲團「柴犬張Lucky成長日記」日前在臉書社團「有點毛毛的」貼出影片並寫道，「趁風雨還沒到，找鄰居小黑玩～今天有開門，太好了！」畫面中，Lucky走到鄰居家看見愛人，馬上朝門口狂奔，彷彿在說，「終於見面了，好想你啊嗚嗚」，牽繩拉到最緊繃也想早點跟小黑玩，當牠們互相打完招呼，小倆口開始打鬧起來，壓低身體互相舔臉撞擊，尾巴像是裝馬達似的搖不停。

▲▼Lucky之前到鄰居家門口，只能和小黑隔牆親親打招呼。



影片分享出來之後，許多網友看到牠們相親相愛的模樣，紛紛留言笑說，「是上次趴在牆壁相見的好友耶」、「遛主人的行程」、「見這一面好難喔～」、「終於見到好朋友了！」、「柴柴看起來好開心的樣子」、「真好都有朋友，公園附近也有隻黑狗浪浪想找我家的玩，可是我超怕黑狗會被我家的咬...」、「是上次的萌臉小黑！原來真面目是一條漢子」、「牠們的互動很好耶都不會吵架」。

趁風雨還沒到，找鄰居小黑玩~ 今天有開門，太好了 #鄰居小黑 由柴犬張Lucky成長日記發佈於 2019年8月23日 星期五

也有網友好奇，柴犬怎麼會跟鄰居家的狗狗這麼熱絡？對此飼主也回應，其實是因為小黑從小的時候就開始有跟Lucky接觸，「小黑小時候，Lucky比牠還大隻的時候，就常去欺負牠了(誤)」，長久下來就變成好朋友，每次經過都想去跟對方打招呼、一起玩。

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