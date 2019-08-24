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被喵到崩潰！媽錄「哭餓三重奏」反制　話癆貓怒一掌靜音：吵欸

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▲被喵到崩潰！媽錄「哭餓三重奏」反制　話癆貓怒一掌靜音：吵欸。（圖／飼主吳小喵提供）

▲小乖被自己的叫聲吵到。（圖／飼主吳小喵提供）

記者何睿宜／採訪報導

「你為了吃吵到我崩潰～我就讓你嚐嚐自己有多吵～」飼主吳小喵養了一隻話特多的白底虎斑貓「小乖」，常常被喵到崩潰。這天她突發奇想，將小乖喵喵叫的畫面錄下，再播放給小乖聽，沒想到愛貓超級有反應，讓網友們看了也笑翻了。►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲被喵到崩潰！媽錄「哭餓三重奏」反制　話癆貓怒一掌靜音：吵欸。（圖／飼主吳小喵提供）

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▲小乖想吃東西時會一直喵喵叫。（圖／飼主吳小喵提供）

吳小喵說，小乖當初是在社區大廳門口撿到的，因牠那時見人就磨蹭撒嬌，怕是誰家走失的貓咪，就帶去醫院掃晶片。一掃才發現，原來小乖是一名愛媽結紮餵養的流浪貓，因為遭附近住戶抗議，停止餵養，才走了約2公里到吳小喵居住的社區。

▲被喵到崩潰！媽錄「哭餓三重奏」反制　話癆貓怒一掌靜音：吵欸。（圖／飼主吳小喵提供）

▲小乖原本是愛媽餵養的流浪貓。（圖／飼主吳小喵提供）

雖然與愛媽連絡上，但對方表示已經無法再餵養小乖，於是吳小喵決定領養，也將晶片上的名字資料改成自己。吳小喵表示，後來獸醫告訴她，小乖驗出貓愛滋，當時她心中雖有些擔心後續的照養問題，但還是堅持收編回家，「我很慶幸收養小乖，牠真的非常乖～完全不抓咬人。」

▲被喵到崩潰！媽錄「哭餓三重奏」反制　話癆貓怒一掌靜音：吵欸。（圖／飼主吳小喵提供）

▲可愛的小乖患有貓愛滋，但十分乖巧黏人。（圖／飼主吳小喵提供）

乖巧的小乖只有一點讓吳小喵招架不住，就是牠實在太愛「說話」了，「非常愛說話，令人崩潰級的，哈哈！想吃就喵，想要人陪也喵。一出門就聽牠在門口喵，黏人貓。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

 

▲小乖想吃東西，不停喵喵叫。

這天，小乖因為想吃東西不停喵喵叫，吳小喵便將這一幕錄下，等到小乖趴在床邊休息時，拿出來播放。沒想到，小乖聽自己的叫聲，竟然喵喵回覆，吳小喵見狀，又再次錄影。最後播放這部「影中影」時，小乖似乎終於被吵到了，氣得一掌打在平板上，似乎在抗議「很吵欸！」

 

▲小乖聽到自己討吃的叫聲，喵喵回應。

 

▲小乖被自己的叫聲雙重奏吵到，一掌打在平板上。

吳小貓將這「哭餓三部曲」分享到臉書貓咪社團，網友們看了紛紛留言笑說，「貓貓真的都知道牠們自己在講什麼耶」、「電視裡的電視」、「為什麼叫的這麼有禮貌，我家的都放聲大叫」、「可以錄好幾個……看誰先崩潰。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲被喵到崩潰！媽錄「哭餓三重奏」反制　話癆貓怒一掌靜音：吵欸。（圖／飼主吳小喵提供）

▲愛說話的小乖終於見識到自己的威力了。（圖／飼主吳小喵提供）

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關鍵字： 話癆三重奏貓奴

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