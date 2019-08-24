3汪興奮搖擺！「攻守交換」搭肩變八腳獸　網崩潰：我看了什麼

▲3隻狗狗突然變8腳獸。（圖／翻攝自Twitter:bRylle_x）

記者闕雁琳／綜合報導

野外看到高清無碼的動作片！日前有一段影片在網路上被瘋傳，內容中有3隻小型狗躲在圍牆，似乎是一時興起，其中2隻公狗突然上演愛情動作片，搭肩搖擺身體。沒想到旁邊觀戰的小白狗突然走到後方，兩隻前腳跟著搭上去，變成「八腳獸」原地擺動，讓百萬名網友崩潰直呼，「我到底看了什麼...」

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推特用戶@bRylle_x日前分享這段影片並幽默的寫道，「3人一組」。畫面中，有3隻傑克羅素㹴犬站在花園的陰影處，有2隻狗狗忍不住開戰，互相給對方10秒鐘的「快樂時間」，接著攻守交換，來來回回好幾次。直到一旁的觀察汪決定加入戰局，變成多狗混戰的狀況，超害羞的畫面全部被側錄的下來，完美詮釋「貴圈真亂」的精華。

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事後影片也被臉書粉專「紀由屋」分享出來，許多網友看完紛紛留言笑說，「3隻都是公狗是要幹嘛啦」、「獨樂樂不如輪樂樂」、「好嗨喔」、「男高中生們的日常(?)」、「...我今天用的網路夠多了（關上螢幕）」、「右手換盾 左手換劍」、「三人行必有我師焉」、「攻守交換」、「養1隻不夠就養3隻，有個伴也好」、「怕爆.JPG」。

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