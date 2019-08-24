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喵對冰箱有狂熱偏執　不小心關裡面…被救出時表情超銷魂

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（圖／翻攝自tumblr）

▲塔莉是一隻怪貓，喜歡衝進冰箱裡「吹冷氣」。（圖／翻攝自tumblr）

記者詹筠怡／綜合報導

有很多消暑方法可以在夏天得到清涼，有人喜歡吃冰淇淋、或是喝很多水，有時候我們就只是想跳進冰箱裡小待一會兒，直到我們停止融化，事實證明，人類並不是唯一想要這樣做的人。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

4歲的緬因貓塔莉（Tali）對冰箱有某種狂熱偏執，每次牠的主人克莉絲汀（Christine）開冰箱的時候，牠都會跟著衝進冰箱，但好險克莉絲汀反應快、都能防守成功，但有一次，克莉絲汀在房間裡找不到塔莉，很快意識到她一定是不小心失守了。

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（圖／翻攝自tumblr）

▲塔莉露出銷魂的表情，不想從冰箱裡出來。

還好，克莉絲汀衝到冰箱，打開門發現塔莉真的在裡面，而且還用一臉銷魂、宛如在夢中的表情看著她，原來待在冰箱裡對牠而言就是夢想的實現。克莉絲汀說，塔莉不只是喜歡冰箱這點很奇怪，一般貓咪非常怕水，牠卻喜歡在水槽裡盯著主人，用眼神示意她打開水龍頭。

（圖／翻攝自tumblr）

▲塔莉待在冰箱裡面，完全不想出來。

對於塔莉的怪癖，網友說「冰箱裡空間狹小，的確是貓咪會喜歡的地方，不能怪牠。」「也可能是因為主人都不准牠進去，越不能進去的地方越有魅力！」提醒有養貓的飼主，貓跑進冰箱是很危險的事，務必小心。

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（圖／翻攝自tumblr）

▲塔莉喜歡躺在水槽裡，要主人開水給牠玩。

（圖／翻攝自tumblr）

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▲塔莉從小就很喜歡水，和冰箱。

關鍵字： 緬因貓冰箱水槽狂熱

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