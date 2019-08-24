雪橇犬窩馬麻懷裡討摸...爸一伸手立刻被吼！　網笑：男生走開

記者吳鎮良／綜合報導

馬麻和爸拔當中比較愛誰呢？這毛孩已經給了答案。抖音APP用戶「YFG367」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻阿拉斯加雪橇犬這天和馬麻一起躺在沙發上看電視，爸拔見狀後羨慕又忌妒，於是伸手想摸摸愛犬，沒想到下秒立刻被狗狗兇，逗趣的模樣笑翻上千名網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

有網友在寵物社團轉貼這段影片並註解，「女生可以摸，男生走開！」畫面中可以看到，雪橇犬乖乖地趴在沙發上，任由馬麻摸著自己身上的毛；只見牠一看到爸拔的手靠近，立刻把鼻子皺起來且發出低吼聲，就像是在警告一樣，不過當牠躺在馬麻的身旁時，卻像個在撒嬌的小朋友，反差超大的模樣讓人看了會心一笑。►生火了！連我媽都用到發光

▲雪橇犬任由馬麻摸，但爸拔才一伸手就被兇。（圖／翻攝自抖音APP用戶「YFG367」）



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這段影片在網路上曝光後，目前已累積將近2千名網友按讚，許多人看完都在底下紛紛留言說，「哈哈哈怎麼差別那麼大」、「看起來真的很討厭男生摸耶」、「眼神很有戲」、「雪橇犬比較喜歡女生是事實」、「這身材跟馬麻一樣大阿」、「每個人的愛都有雙重標準，狗狗也不例外XDD」、「好漂亮的狗狗，主人一定照顧得很好」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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