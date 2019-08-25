清晨起來看到「滿地雪花」　兇手裝無辜不久...自己走進籠子懺悔

記者陳靜／綜合報導

知錯能改，善莫大焉！網友Hana EW這天清晨起床上廁所時，驚見客廳地板竟被滿滿的雪花鋪蓋，正當她轉頭一看，就發現有個嫌疑犯安靜地躺在小床上，原來是家裡的汪星人「豆哥」，牠先是在原地裝無辜，連正眼都不敢看媽媽一眼，接著默默地走進籠子裡，像是知道自己錯了一樣，模樣超呆萌。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲豆哥把抱枕咬爆，自己進籠懺悔。（圖／有點毛毛的／網友Hana EW提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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馬麻看到這驚悚的一幕後，立刻走到毛孩面前質問牠，「請問這滿地的垃圾是誰弄的？」沒想到豆哥不斷地迴避眼神，一直把頭轉到旁邊裝傻，不論媽媽怎麼問，牠就是不肯回答，直到牠似乎發現了自己真的做錯事之後，才主動安靜地走到籠子裡面懲罰自己，好好地反省一番。

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▲「家裡怎麼會變這樣！我什麼都不知道！」

▲汪：其實4抱枕先動手，我才回擊的啦！

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑翻表示，「牠沒跟你說是他自己爆炸嗎？」、「不是我！是抱枕先挑釁我的」、「需要食譜嗎？（誤」、「跟自已說『我養的』」、「嗯！這小孩不錯還知道自我反省」、「反省能力和求生意志都好強喔」、「他只是想把棉花鋪好鋪滿，讓家人享受漫步在雲端的感覺」、「哈哈哈，太可愛了，雖然有點可惡」、「這小CASE」、「看到沙發伯在旁邊皮皮剉」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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