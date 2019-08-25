颱風夜陽台訪客「叩叩」敲門　他一看秒收留還請吃青菜粥

實習記者曾珮瑄／採訪報導

緣分來得好突然！住在台北市的陳先生回家時發現有幼鴨在1樓流浪，由於正值白鹿颱風襲台風雨很大，他便暫時將鴨鴨養在自家陽台，卻意外發生有趣的事情。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

這隻幼鴨年齡尚小，也不會飛行，只要看到陌生的東西一律張嘴開吃。陳先生怕鴨鴨在外吹風太久可能會失溫，一帶回家後立馬打開熱水，調到適當的溫度後替牠洗澡，「到了陌生環境後，這隻鴨也沒有很怕生，不但能讓人隨意摸，還很安靜不會亂叫。」

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▲幼鴨在夜裡「咚咚」敲窗討食。（圖／網友陳先生授權提供）

當天夜晚窗外不斷傳來「咚咚」聲，陳先生發覺後趕緊開窗，知道鴨鴨可能肚子餓了，趕緊上網搜尋食譜，燉煮無鹽青菜粥餵宵夜，「這隻鴨應該是餓壞了，當下急著不停吃，還一度咬到我的手，像被兩片砂紙夾到一樣非常痛！」

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陳先生住在住宅區，附近雖然有公園，但先前從未見過人帶寵物鴨出門散步，初次颱風天遇到這種事，應該不是民眾惡意棄養的，之後他打算再去公園繞繞，「如果確定這孩子沒有主人，會替牠取一個名字，將牠當作自己的寶貝好好照顧。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▼陳先生替鴨子洗澡。

網友們看見鴨鴨在窗外不停用嘴巴敲門討食的影片，紛紛留言，「天啊好可愛」、「加菜了？（誤）」、「七月半的鴨子」、「姑且就叫牠三杯了」、「名字我幫你想好了，就叫薑母鴨XD」、「你的外送到了」、「颱風天還能進補，已羨慕」、「既來之，則安之」、「外面風大，就讓牠進去歇腳吧！」、「這種天氣最棒了！拿薑跟米酒來XD」、「抓起來養XD」。

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