虎斑貓擠8CM縫隙　伸出神力腿「踹倒衣櫃」肥肚卡住啦

實習記者曾珮瑄／採訪報導

花蓮縣飼主Jamin Share養的虎斑貓「抹茶」是隻呆萌的毛孩，這天牠想擠進黑色櫃子呼呼大睡，未料身體太大無法鑽進縫隙，牠的雙腿不停在空中「踏踏」，最後把家裡弄得像遭小偷一樣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





▲虎斑貓「抹茶」正在挑戰極限。（圖／飼主Jamin Share授權提供，下同）

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影片中抹茶的頭、手卡進衣櫃後，身體卻依舊懸在半空中，牠慌張地伸出腿用力狂揮，連後方的衣櫃都踢倒了，還是無法成功。Jamin Share原以為抹茶會停在原地等人救援，但最後小肥貓不斷搖著雙腿，使出一口氣順利滑入8公分縫隙，讓奴才當下感到超神奇。

Jamin Share接受《ETtoday寵物雲》採訪時透露，其實才1歲的抹茶並不是特別鍾愛黑色櫃子，這次是因為正在治療耳疥蟲，情緒變得比較不穩定，才偏好睡在隱密的地方，「抹茶鑽完身體並沒有其他大礙也沒有受傷，並不是常常在鑽那個方格，這幾天都很敏感，每晚躲進去後就睡了一整晚。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲抹茶最後睡在黑色抽屜裡一整晚。

▲幼年的抹茶很會討摸賣萌。

平時衣櫃常被毛孩弄倒，Jamin Share早已習以為常，錄下影片後，隨即低頭收拾衣服，不到2分鐘就恢復原狀了。網友們看到抹茶奮力地擠進櫃子的畫面，紛紛留言，「好厲害的縮骨功」、「那個肚子XD」、「拆台啦」、「幹嘛一定要從那裡鑽啦」、「伸縮自如欸」、「堅強的肥肚肚（？」、「在忙甚麼」、「也是用盡生命在鑽了」、「哈哈哈跳上去卡住的時候應該後悔了吧」、「這大腿不巴兩下不行～」、「頭過身體就會過了」。

▲主子平時窩在紙箱內睡。

▲抹茶這次用盡全力擠櫃子，讓馬麻笑翻。

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