屎意來了！柴柴路中央「棒賽給駕駛看」　媽尷尬：很會挑地點

▲柴柴過馬路到一半突然轉身解放。（圖／IG:laipishiba授權提供）



記者闕雁琳／採訪報導

狗有三急，不大不行！台北市一名女飼主日前帶著自家柴犬賴皮去放風，過馬路的途中，這孩子突然屎意來了，竟然站在斑馬線的正中央「就地解放」，面對著一排駕駛，優雅的拱背，表情真摯的翹起尾巴上廁所，讓馬麻停也不是，走也不是，當場哭笑不得的直呼，「牠很會挑地點！」►用了電眼修修 大家都叫我板橋楊超越

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▲賴皮天生有著一張老成的臉蛋。（圖／IG:laipishiba授權提供）



賴皮馬麻表示，4個月大的賴皮是一位活潑的小男孩，平常個性就有點ㄎㄧㄤ，那天本來想帶牠出來走走，才剛走出家門多久，馬路走一半就突然大便了，也沒在管位置對不對。賴皮笑說，「賴皮之前頂多在馬路旁邊（上廁所），還沒有在斑馬線上過，好在牠這次大在分隔島前面的斑馬線，不然我們就GG了，不管怎樣都要把牠拖走哈哈。」

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馬麻先前接受訪問時曾形容，賴皮天生有著一張老成的臉，但內心卻是一個十足的臭屁孩，「什麼都咬，天不怕地不怕！」由於她和丈夫都要上班，都會將兒子載回娘家「托嬰」，下班再接回家。賴皮還不適應的時候都會沿路大哭，叫到路人以為在虐狗，但經過幾次練習，已經能穩定地坐在機車後座的外出籠，方形的大書包露出一顆柴頭，畫面相當可愛。

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▲機車後座上擺一個外出籠，遠遠看超像Uber Eats。（圖／IG:laipishiba授權提供）



事後這張逗趣的照片分享到「柴犬司令部」笑翻無數人，也引出有過類似經驗的苦主留言，「害不害臊啊」、「用生命來撿屎」、「棒賽最大啦！」、「汪：感覺來了誰都擋不了我」、「棒賽有數，生命要顧」、「真會挑地點」、「柴柴就是要讓大家看看大便的優雅的姿態」、「我家的也超愛在路中間拉屎，看到橫向黃燈的時候更是緊張」、「我家也是攔路狗嗚嗚」。