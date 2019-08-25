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歐告開心比賽挖洞！底迪「狗魂上身」神壓制...輸得灰頭土臉

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▲▼歐告開心比賽挖洞！底迪「反向刨土」壓制...輸得灰頭土臉。（圖／粉專我的名字叫ㄍㄡˇㄗˇ授權提供）

▲歐告跟底迪比賽挖洞被噴得滿臉土。（圖／粉專我的名字叫ㄍㄡˇㄗˇ授權提供）

記者闕雁琳／採訪報導

風水總有一天會輪流轉！苗栗一隻黑狗狗仔平常都會跟鄰居底迪一起到空地玩沙，這天他們一如往常開心比賽挖洞，沒想到底迪突然使出大絕招，「反向噴沙」輕鬆壓制，讓狗仔當場傻眼，愣在原地輸得灰頭土臉，聰明又爆笑的舉動也讓一旁觀戰的飼主忍不住笑翻。►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲▼歐告開心比賽挖洞！底迪「反向刨土」壓制...輸得灰頭土臉。（圖／粉專我的名字叫ㄍㄡˇㄗˇ授權提供）

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▲▼底迪：慘了要輸啦～趕快開大絕（轉向）。（圖／粉專我的名字叫ㄍㄡˇㄗˇ授權提供）

▲▼歐告開心比賽挖洞！底迪「反向刨土」壓制...輸得灰頭土臉。（圖／粉專我的名字叫ㄍㄡˇㄗˇ授權提供）

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影片中可以看到，狗仔和底迪站在沙地，1人1狗認真的挖沙，開啟一場男人之間的對決。底迪眼看就要輸了，突然轉向，雙手快速的把沙撥進狗仔挖好的洞，同時還把牠被噴得滿臉土，讓在場的人跟狗無奈又好笑，任憑「狗魂上身」的底迪大顯身手。

▲▼歐告開心比賽挖洞！底迪「反向刨土」壓制...輸得灰頭土臉。（圖／粉專我的名字叫ㄍㄡˇㄗˇ授權提供）

▲▼3歲的狗仔天生有著一張嚴肅臉。（圖／粉專我的名字叫ㄍㄡˇㄗˇ授權提供）

▲▼歐告開心比賽挖洞！底迪「反向刨土」壓制...輸得灰頭土臉。（圖／粉專我的名字叫ㄍㄡˇㄗˇ授權提供）

飼主笑說，底迪媽媽也是非常愛狗，所以從小就讓孩子跟狗一起相處，3歲的狗仔每天都會跟他一起散步玩沙，小朋友對狗很有善，常常學狗挖沙，但平常都是他被狗仔噴沙，「那天底迪突然轉向，我們大家都覺得很傻眼，狗仔也沒生氣，只是被大絕招舉動嚇到，愣了一下才回過神，衝到底迪身邊要邀玩」，超有愛的互動把大家都給融化。

▲▼歐告開心比賽挖洞！底迪「反向刨土」壓制...輸得灰頭土臉。（圖／粉專我的名字叫ㄍㄡˇㄗˇ授權提供）

▲▼各種哀怨表情包XD（圖／粉專我的名字叫ㄍㄡˇㄗˇ授權提供）

▲▼歐告開心比賽挖洞！底迪「反向刨土」壓制...輸得灰頭土臉。（圖／粉專我的名字叫ㄍㄡˇㄗˇ授權提供）

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臉書粉絲團「我的名字叫ㄍㄡˇㄗˇ」將底迪跟狗仔的影片分享出來之後，許多網友紛紛被萌暈，留言笑說，「小小孩與毛小孩互動超可愛」、「傻眼汪超可愛哈哈哈」、「底迪是哪裡學的招數啦」、「底迪：終於知道被噴土的感覺了吧」、「兵不厭詐、這是戰爭！」、「底迪完勝」、「狗狗超級傻眼的啊」。

▲▼歐告開心比賽挖洞！底迪「反向刨土」壓制...輸得灰頭土臉。（圖／粉專我的名字叫ㄍㄡˇㄗˇ授權提供）

▲出來散步最開心了。（圖／粉專我的名字叫ㄍㄡˇㄗˇ授權提供）

關鍵字： 歐告噴沙米克斯挖洞灰頭土臉眼神死

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