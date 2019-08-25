紙箱拿出來...黑柴王子「主動趴好翹屁股」享受按摩臉超爽！

記者陳靜／採訪報導

「王子大人，奴才來為您服務了！」台南網友Wendy Wu家中有隻非常懂得享受的黑柴「庫甕」，只要主人拿出紙箱，或是適當高度的物品，牠就會主動把前腳趴在上面，接著翹起屁股要奴才馬殺雞一番，瞧牠一臉理所當然的模樣，與叔叔如此熟練的手法，想必庫甕一定是個被寵上天的毛孩無誤！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲「啊～蘇湖～～～」（圖／網友Wendy Wu授權提供，下同）

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馬麻Wendy Wu無奈笑說，其實庫甕就是個「把自己主子，把主人當奴才」的傲嬌柴，有事沒事就會要求家人要撥空幫牠按摩，只要心血來潮，就會自己找地方趴上去翹高屁股，然後用期盼的眼神望著奴才們不斷暗示，一直等到主人看懂為止，若家人全都不理睬的話，牠就會深深地嘆一口氣，接著露出極度機車的表情走掉。

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▲柴：不幫我按摩還摸屁摸！

庫甕從小開始就很常臉臭，只要稍微不合牠意，就會把情緒全都寫在臉上，但家人們總是抗拒不了牠呆萌的臉龐，因此只要是毛孩要求的，他們幾乎都會默默做到。每天吃飯時間一到，庫甕就會撒嬌著要主人餵牠；明明可以自己爬上沙發，卻故意在家人身邊刷存在感要他抱上去；想散步的時候，也會一直吵著要奴才服從，否則就會擺出各種臭臉表示生氣，讓人不在意都不行啊！

▲庫甕從小就臉超臭。

▲只要家人不帶牠出門，就會出現這個畫面。

影片上傳至臉書社團「柴犬大學 下課10分鐘」後，網友看了紛紛融化表示，「我的天啊好可愛」、「享受的狗生XDD」、「哪裡的釣具店，我叫我老公去」、「釣具店有柴柴，我一定每次都光顧的」、「可惡...突然想去買些管付」、「迫不急待餒....整個很會就位，知道要桑一下」、「好狗命！幸福」、「寵上天了，這個不可讓我家的柴看到，我已經夠狗奴才」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲庫甕是家人的心肝寶貝，也是被寵上天的小王子。

▲馬麻找了半天才找到一張笑容照XD

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