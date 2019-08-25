ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

二哈睡到「腳卡床底」還嚇自己　全家驚醒...5汪同時衝過來

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者陳靜／採訪報導

真的是會敗給二哈！網友Irene Wu家中養了7隻哈士奇，這天體型最大的毛孩「VV」一如往常和其他狗狗一起睡在媽媽房間，牠四腳朝天地躺在床邊，沒想到正準備翻身時，左後腿直接卡在床底下動不了，於是牠忍不住哀號了一聲，害得原本熟睡的汪汪們和主人全部跳起來，趕緊上前查看VV的狀況，殊不知牠只是在耍笨。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲二哈睡到腳卡床底還大驚小怪吵醒全家。（圖／網友Irene Wu授權提供）

▲二哈自己睡到腳卡床底還大驚小怪吵醒全家。（圖／網友Irene Wu授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

「當時大家都還在睡覺，我聽到床下好像有在掙扎的聲音，後來聽到唉叫聲，著實嚇了我一大跳，我以為是狗狗被壓著受傷了勒，結果是腿卡住了。」馬麻無奈笑說，VV是家裡體型最大的汪汪，但牠卻格外地無厘頭，明明只是因為角度不對卡住，卻叫得像被虐待一樣，把全家人都嚇得跳起來，立馬圍過去關心。

►養出自信桃花眼！增添媚感還可現賺$2200

▲二哈睡到腳卡床底還大驚小怪吵醒全家。（圖／網友Irene Wu授權提供）

▲「你沒事吧！怎麼了？」

▲二哈睡到腳卡床底還大驚小怪吵醒全家。（圖／網友Irene Wu授權提供）

▲VV：呃...那個...大家...我沒事啦...

影片中可以看到，雖然飼主家裡有7隻哈士奇，但是衝上前的只有4隻小朋友，以及悠哉慢慢走的狗爸爸，其實在畫面的左下角還有1隻是狗媽媽，對於這群小屁孩的奇葩行為，牠已經司空見慣，因此淡定地繼續趴著睡，似乎早就已經看清一切的套路，完全懶得起身理會牠們。

▲二哈睡到腳卡床底還大驚小怪吵醒全家。（圖／網友Irene Wu授權提供）

▲VV不只會製造緊張，還很愛欺負兄弟姊妹。

▲二哈睡到腳卡床底還大驚小怪吵醒全家。（圖／網友Irene Wu授權提供）

▲VV雖然是家裡最大隻的，但也是最傻最溫和的。

同時飼養了7隻二哈，但家裡卻一點也沒有「養過哈士奇的痕跡」，飼主對此也不禁笑說，「還好不會拆家！」可能是因為從小就有開始好好教育，並且給予牠們很多玩具和足夠活動量的關係，長久以來，牠們跑跳玩耍就消耗了很多體力，因此也沒有精力再去破壞傢俱，平時他們不會把狗狗關籠，家人不在時就讓牠們在狗房活動，回家後再讓牠們自由進出，自然就不搗蛋了。

▲二哈睡到腳卡床底還大驚小怪吵醒全家。（圖／網友Irene Wu授權提供）

▲毛孩們有自己的房間。

▲二哈睡到腳卡床底還大驚小怪吵醒全家。（圖／網友Irene Wu授權提供）

▲二哈們不吵不鬧不拆家又可愛，真的是養到天使呢！

這則影片上傳至臉書社團「哈士奇俱樂部」後，網友看了全笑翻表示，「重複看了N次，每看一次就笑一次XD」、「人緣不錯...阿...不對狗緣不錯」、「全部衝過去XD」、「還以為睡到被鬼壓床...」、「哩嘛幫幫幫忙^^」、「嗚...咦....我卡住了哇哇哇哇哇！啊...沒事了！大家好！」、「這隻很純」、「二哈永遠不會讓我無聊」、「把大家弄醒，還裝無辜XD」、「家裡竟然沒被拆！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▼更多精采影音

關鍵字： 哈士奇二哈睡覺床底

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

翻遍屋找不到黑貓！　媽心急尋30分鐘...牠冷眼趴..

影／2天內「3隻石虎遭路殺」全都在苗栗！　母帶子橫..

犀牛寶寶「離家出走」玩嗨...害媽嚇瘋亂竄！　回家..

影／嘴巴唸著「上班快遲到了」雙手卻很誠實！　媽每天..

影／吃飯突聞到怪味！　毛孩把「飯碗當屎桶」...媽..

早餐店老闆娘和汪「拋接吐司」默契爆表！　百發百中姿..

上網買超人雨衣卻送來「粉色迷彩」　牠穿上秒變「火鍋..

媽回家卻沒人迎接？　她走進浴室看...2伯恩山犬「..

香港小貓被撞斃...身上還戴著項圈　6天後火化卻「..

黑貓帥氣滑壘卻仆街！　原地撥砂「掩蓋事實」...以..

3貓在床上進行「神秘儀式」？ 她一看棉被崩潰：事情..

嬤超疼金孫汪！堅持一絲一絲餵肉　見「渾圓肉背」網笑..

浪犬遇車禍「傷口長蛆」奄攤山溝 善心人士雨中沿路苦..

自由啦！犀牛寶寶鑽柵欄翹家 媽著急亂竄：回來你就知..

神默契！貪吃汪與闆娘「拋接吐司」　百發百中姿勢....

吃飯突聞到怪味！她走近一看...驚見毛孩把碗當屎桶..

懶胖海獺見食物化身游泳健將 超帥飛躍1米半！網看呆..

媽唸「上班快遲到」雙手卻很誠實　撒嬌貓每天討抱....

法鬥狂吠掃地機器人！緊逼角落　被侵占地盤「飛跳式」..

湯瑪&朋友們08：湯瑪的幸福食譜

二哈睡到「腳卡床底」還嚇自己　全家驚醒...5汪同..

歐告開心比賽挖洞！底迪「狗魂上身」神壓制...輸得..

虎斑貓擠8CM縫隙　伸出神力腿「踹倒衣櫃」肥肚卡住..

颱風夜陽台訪客「叩叩」敲門　他一看秒收留還請吃青菜..

2公尺鱷魚路過球場草皮！　美滑水選手超淡定…照樣揮..

懶胖海獺見食物化身泳將「潛水飛躍1米半」！　網看呆..

颱風天虎斑小貓驚縮底盤！車主突聞「喵～」聲急求援...

颱風夜見老公和小三「床上裸擁」！　她委屈淚奔：把屎..

屎意來了！柴柴路中央「棒賽給駕駛看」　媽尷尬：很會..

平頭男溜3大狗「被拖進泥坑」　回家變「兵馬俑」網笑..

國軍松山醫院ICU病房火警　院方公布起火原因：便盆..

不斷更新／桃猿VS中信兄弟　猿象先發名單

中職／中斷連17場安打　林靖凱：想太多讓自己太急躁

驚！強風吹倒好兄弟15公尺高「飯棧」　30老師傅連..

中職／兄弟與林瑞鈞達共識　僅剩2人不怕成「空氣」

新北未婚聯誼DIY鑰匙圈　打造專屬愛情幸福「戀」金..

貿易戰升溫　防台股大跌失序　國安基金執秘信心喊話：..

大鬍子談專屬招式　哈登：希望讓後撤步成經典流傳

中職／敗投王伍鐸確定領機票！富邦新洋投班華德下周先..

女兒30歲沒結婚！爸爸被指著罵「丟不丟人」　傳統男..

寵物動物熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

醫生摸頭　呆萌洛威拿竟露殺氣斜..

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

癱瘓犬倒山溝內　見他們眼眶泛淚

浪浪陪送信　她一把抱進郵件籃暖..

3貓床上神秘儀式　她一看棉被崩..

稀有「白柴柴」走失　下秒驚見牠..

導盲犬生病！司機院外等視障夫妻

海鷗叼走吉娃娃　1月後丟下1隻..

颱風天還放飛鸚鵡　網一看全怒了

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

平頭男溜狗掉進泥坑變「兵馬俑」

鄰居家開門！柴犬狂親愛人閃瞎爸

讀者迴響

熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

醫生摸頭　呆萌洛威拿竟露殺氣斜..

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

癱瘓犬倒山溝內　見他們眼眶泛淚

浪浪陪送信　她一把抱進郵件籃暖..

3貓床上神秘儀式　她一看棉被崩..

稀有「白柴柴」走失　下秒驚見牠..

導盲犬生病！司機院外等視障夫妻

海鷗叼走吉娃娃　1月後丟下1隻..

颱風天還放飛鸚鵡　網一看全怒了

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

平頭男溜狗掉進泥坑變「兵馬俑」

鄰居家開門！柴犬狂親愛人閃瞎爸

高山犬「恰查某」靜趴床邊守護寶..

最新影片

更多

3貓在床上進行「神秘儀式」？ 她一看棉被崩潰：事情大條了...

嬤超疼金孫汪！堅持一絲一絲餵肉　見「渾圓肉背」網笑：阿嬤養的無誤

浪犬遇車禍「傷口長蛆」奄攤山溝 善心人士雨中沿路苦尋成功救援

自由啦！犀牛寶寶鑽柵欄翹家 媽著急亂竄：回來你就知道

神默契！貪吃汪與闆娘「拋接吐司」　百發百中姿勢...網笑：回收處理機

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面