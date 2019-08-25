二哈睡到「腳卡床底」還嚇自己　全家驚醒...5汪同時衝過來

記者陳靜／採訪報導

真的是會敗給二哈！網友Irene Wu家中養了7隻哈士奇，這天體型最大的毛孩「VV」一如往常和其他狗狗一起睡在媽媽房間，牠四腳朝天地躺在床邊，沒想到正準備翻身時，左後腿直接卡在床底下動不了，於是牠忍不住哀號了一聲，害得原本熟睡的汪汪們和主人全部跳起來，趕緊上前查看VV的狀況，殊不知牠只是在耍笨。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲二哈自己睡到腳卡床底還大驚小怪吵醒全家。（圖／網友Irene Wu授權提供，下同）

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「當時大家都還在睡覺，我聽到床下好像有在掙扎的聲音，後來聽到唉叫聲，著實嚇了我一大跳，我以為是狗狗被壓著受傷了勒，結果是腿卡住了。」馬麻無奈笑說，VV是家裡體型最大的汪汪，但牠卻格外地無厘頭，明明只是因為角度不對卡住，卻叫得像被虐待一樣，把全家人都嚇得跳起來，立馬圍過去關心。

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▲「你沒事吧！怎麼了？」

▲VV：呃...那個...大家...我沒事啦...

影片中可以看到，雖然飼主家裡有7隻哈士奇，但是衝上前的只有4隻小朋友，以及悠哉慢慢走的狗爸爸，其實在畫面的左下角還有1隻是狗媽媽，對於這群小屁孩的奇葩行為，牠已經司空見慣，因此淡定地繼續趴著睡，似乎早就已經看清一切的套路，完全懶得起身理會牠們。

▲VV不只會製造緊張，還很愛欺負兄弟姊妹。

▲VV雖然是家裡最大隻的，但也是最傻最溫和的。

同時飼養了7隻二哈，但家裡卻一點也沒有「養過哈士奇的痕跡」，飼主對此也不禁笑說，「還好不會拆家！」可能是因為從小就有開始好好教育，並且給予牠們很多玩具和足夠活動量的關係，長久以來，牠們跑跳玩耍就消耗了很多體力，因此也沒有精力再去破壞傢俱，平時他們不會把狗狗關籠，家人不在時就讓牠們在狗房活動，回家後再讓牠們自由進出，自然就不搗蛋了。

▲毛孩們有自己的房間。

▲二哈們不吵不鬧不拆家又可愛，真的是養到天使呢！

這則影片上傳至臉書社團「哈士奇俱樂部」後，網友看了全笑翻表示，「重複看了N次，每看一次就笑一次XD」、「人緣不錯...阿...不對狗緣不錯」、「全部衝過去XD」、「還以為睡到被鬼壓床...」、「哩嘛幫幫幫忙^^」、「嗚...咦....我卡住了哇哇哇哇哇！啊...沒事了！大家好！」、「這隻很純」、「二哈永遠不會讓我無聊」、「把大家弄醒，還裝無辜XD」、「家裡竟然沒被拆！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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