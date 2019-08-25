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颱風夜見老公和小三「床上裸擁」！　她委屈淚奔：把屎把尿的是我

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▲颱風夜見老公和小三汪「床上裸擁」。（圖／有點毛毛的／網友朱小慈提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲地表最強小三無誤。（圖／有點毛毛的／網友朱小慈提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者陳靜／綜合報導

「我......要來去準備行李了。」網友朱小慈在24日颱風來襲這天，竟看見自己的老公和小三同睡一張床，甚至侵門踏戶躺在他們的房間裡裸著上半身曬恩愛，仔細一看，發現這位小三原來就是自家的愛犬「Melly」，身為狗奴才的她不禁心寒表示，把屎把尿的明明都是她，如今卻被這對父女如此狠心對待。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

15歲的Melly是飼主的寶貝女兒，超愛撒嬌的牠總是喜歡睡在爸媽中間湊熱鬧，沒想到這天牠卻趁著媽媽不在時，自己到把拔身邊和他臉貼臉睡覺，讓馬麻在臉書社團「有點毛毛的」無奈表示，「颱風夜，你們居然還這樣對我，人家要睡中間啦（淚奔），這...打113會受理嗎？！剃毛、洗澡、撿屎、把尿、做鮮食、烤肉乾的可是老娘我耶！我也要毛孩陪睡。」

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▲颱風夜見老公和小三汪「床上裸擁」。（圖／有點毛毛的／網友朱小慈提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲毛孩總是喜歡睡在爸媽中間。

這張照片上傳至臉書後，網友看了紛紛笑噴表示，「我懂你的感受～他們都當媽媽是塑膠～」、「超正常」、「菲傭打掃完...下班後本來就是該自行告退啊！最好直接變透明！！」、「女傭請睡地板」、「在感情世界裡...下一句我就不補充了XD」、「通常幫他做最多事情的，都是被他當成奴才」、「前世情人」、「整個畫面充滿了愛」、「這種小三我可以～～～（直接讓出正宮寶座XD）」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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