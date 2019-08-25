平頭男溜3大狗「被拖進泥坑」　回家變「兵馬俑」網笑瘋

▲現代版兵馬俑。（圖／翻攝自抖音APP「348020701」）

記者陳靜／綜合報導

「我只是想溜個狗。」大陸網友在抖音APP「348020701」日前分享了一段影片，這天平頭男主人帶著家中3隻大狗外出散步，沒想到回家時，連人帶狗全部都變成「土色系」，原來是狗狗在外玩耍時，興奮地衝進泥坑裡翻滾，飼主抵抗不了3隻大狗的力量，因此自己也隨之掉進坑裡，變成了活生生的「兵馬俑」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

飼主將影片上傳後苦笑表示，「出門溜狗不能溜太多...一不小心掉進了溝裡...。」家裡養了多隻狗狗的男主人，這天只是挑了其中3隻一起去散步，沒想到就這樣發生了悲劇，不僅黑狗們把自己變成了巧克力汪，就連爸爸也全身上下都沾滿了泥巴，他一臉生無可戀地走進家門坐著，怎料顧家的拉布拉多經過時還偷偷嘲笑，讓他超無奈。

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這則影片1天內就吸引了139萬次觀看數，網友看了紛紛轉發並笑說，「溜出兵馬俑了XD」、「是人去溝裡救狗了，還是狗去溝裡救人了」、「你家拉布拉多一臉嫌棄，想靠近都不敢」、「主人終於和我們是一家人了」、「生無可戀+懷疑人生」、「還以為是街頭藝術表演呢」、「能回來就不錯了」、「確定不是掉化糞池了？」、「乍看還以為是溜豬」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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