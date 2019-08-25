懶胖海獺見食物化身泳將「潛水飛躍1米半」！　網看呆：好強

記者闕雁琳／綜合報導

一般人對海獺得印象都是懶懶胖胖，不過牠們遇到食物會變得很積極！臉書粉專Otter Society日前PO出在水族館拍攝的一段影片，池子裡的海獺原本慵懶得仰躺在水面上，一看到愛吃的魚肉黏在玻璃牆，馬上化身成游泳健將，潛入水裡飛躍至少一米半，影片分享出來讓網友看完驚呆直呼，好強！►用了電眼修修 大家都叫我板橋楊超越

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畫面中可以看到，一隻身形飽滿的海獺躺在水裡游泳，似乎在等待的放飯時間，直到保育員妙手一丟，「啪！」將食物黏在玻璃窗的高處，牠優雅的轉身，搖動尾巴潛進水底，接著加速衝越水面，身體漂浮在空中2秒鐘，趁機用手手抱著魚肉，彷彿在說，「東西到手啦～」，滿足的仰躺翻肚享用，與先前懶洋洋的模樣呈現明顯對比。

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▲海獺為了拿到食物跳超高。



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影片分享出來之後已經累積110萬的觀看次數，許多網友紛紛留言笑說，「飼育員為了讓牠們運動真是用心良苦XD」、「這是我看過最靈活的胖子」、「原來海獺可以跳這麼高」、「這個飼育員的丟法也有訓練過」、「拿到食物馬上開心翻肚」、「好融化的畫面～」、「超強的啦！小看牠們了」、「這隻怎麼比我印象中的海獺還要腫好幾倍？（重點誤）」。



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