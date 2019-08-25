ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

颱風天虎斑小貓驚縮底盤！車主突聞「喵～」聲急求援...他撅屁暖趴地上狂撈

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼ 嘉義貓咪躲引擎。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼颱風天嘉義一隻貓咪躲底盤，嚇壞車主急求救。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

白鹿颱風24日強勢撲台，全台灣都有感，其中南部、東部地區更是受到劇烈影響！嘉義市一名張姓車主急忙開車到消防局第二消防大隊東區分隊求援，原來是他準備開車出門時，隱約聽到貓叫聲，越開貓叫聲越大，停車查看卻沒看到，汽車維修廠也因颱風天沒開，只好到消防隊求助。

東區分隊多名消防人員隨即展開救援作業，先將車輛移到平坦處機接著固定車體、拉手剎車及車輛斷電，確保車輛穩固後，再使用氣動式頂舉袋，將車輛墊高，建立相對安全的的救援空間。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 嘉義貓咪躲引擎。（圖／記者翁伊森翻攝）

不久後，消防員在排氣管旁邊的飾板內，找到了躲藏的小貓，但為避免破壞車體，立即商請從事車輛保養維修的義勇特種搜隊隊員黃志明技師前來協助救援，並進行車底飾板拆卸作業，經過一陣折騰後，終於順利將受困的貓咪救出，經評估貓咪身體沒有受傷情形後，實施就地野放。

張姓車主也頻頻感謝消防人員的辛勞，原本想贈與現金以示感激之意，但遭到婉拒。消防局也提醒，氣溫降低之際，動物也各自有取暖之方式，若遇到貓咪受困車內時，謹記4步驟「勿拍打、勿發動、掀引擎、搬救兵」，建議車主在發動車輛或駛離前，先輕拍引擎，提醒貓狗離開，不要自行嘗試徒手抓貓，以避免被抓傷或咬傷。

▲▼ 嘉義貓咪躲引擎。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲消防員一番折騰才將貓咪救出。（圖／記者翁伊森翻攝）

【更多新聞】

曾揚言：讓房子變凶宅！老藥師為房產煩惱...持刀往病妻「脖上一抹」再自刎

超摳工程師怨妻生病浪費錢！她心碎「細數惡行」想離婚...夫法庭自爆：我早洩

酒駕男猛撞釀3死！死者夫爆哭摀胸...悲喊「早上還好好的」：真的無法接受

關鍵字： 嘉義白鹿颱風貓咪

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／收到媽傳照片來　兒直覺問「他在裡面幹嘛」下秒愣..

影／醫生溫柔摸頭…　呆萌洛威拿竟露出「殺氣斜眼」網..

慢慢化身搜救犬！大雨中沿著山溝尋找　癱瘓犬見他們眼..

整路跟！浪浪「咚咚咚」陪送信　她一把抱進郵件籃…暖..

3貓床上進行「神秘儀式」　她一看棉被崩潰：事情大條..

影／稀有「柴柴」走失！主人嚇壞報警　驚見牠對炸雞店..

導盲犬生病沒人想載！暖司機主動接單　院外等視障夫妻..

海鷗俯衝後院叼走吉娃娃　1月後…空中丟下「燒烤狗腿..

洛威拿剛踏進門...店員臉紅問：是慢慢嗎？　媽一點..

貓咪吹太多冷氣竟出現驚人變化　網全嚇翻：真的耶！我..

3貓在床上進行「神秘儀式」？ 她一看棉被崩潰：事情..

嬤超疼金孫汪！堅持一絲一絲餵肉　見「渾圓肉背」網笑..

浪犬遇車禍「傷口長蛆」奄攤山溝 善心人士雨中沿路苦..

自由啦！犀牛寶寶鑽柵欄翹家 媽著急亂竄：回來你就知..

神默契！貪吃汪與闆娘「拋接吐司」　百發百中姿勢....

吃飯突聞到怪味！她走近一看...驚見毛孩把碗當屎桶..

懶胖海獺見食物化身游泳健將 超帥飛躍1米半！網看呆..

媽唸「上班快遲到」雙手卻很誠實　撒嬌貓每天討抱....

法鬥狂吠掃地機器人！緊逼角落　被侵占地盤「飛跳式」..

湯瑪&朋友們08：湯瑪的幸福食譜

2公尺鱷魚路過球場草皮！　美滑水選手超淡定…照樣揮..

懶胖海獺見食物化身泳將「潛水飛躍1米半」！　網看呆..

颱風天虎斑小貓驚縮底盤！車主突聞「喵～」聲急求援...

颱風夜見老公和小三「床上裸擁」！　她委屈淚奔：把屎..

屎意來了！柴柴路中央「棒賽給駕駛看」　媽尷尬：很會..

平頭男溜3大狗「被拖進泥坑」　回家變「兵馬俑」網笑..

颱風天還放飛鸚鵡！牠「風雨中勉強展翅」下秒墜落遭海..

貪吃鬼二哈「裝兇狠」搶食　無奈踢到鐵板遭秋田犬無視

喵對冰箱有狂熱偏執　不小心關裡面…被救出時表情超銷..

貓咪吹太多冷氣竟出現驚人變化　網全嚇翻：真的耶！我..

李孝利逼問：還跟老婆激吻嗎？　劉在錫臉紅了「夫妻情..

2公尺鱷魚路過球場草皮！　美滑水選手超淡定…照樣揮..

中職／李茲對決紐維拉　運彩開盤看好桃猿

U18世界盃／第一次穿中華隊球衣　兄弟新秀張聖豪超..

哈登表態永遠留在休士頓　市長：他場內外都是MVP

開學就要穿新鞋！雲朵配色、拼接設計　9月還有這6雙..

美網／喬帥受費爸啟發想拚到37歲　目標超車大滿貫最..

瑞莎閨蜜「國手資歷」超猛！　急帶學生拜師幫喬機票贊..

偷6張工作證闖周興哲演唱會　未列冊編號踼爆假「控台..

柯文哲等看國政成績　蔡英文反嗆：我的成績單是交給人..

寵物動物熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

醫生摸頭　呆萌洛威拿竟露殺氣斜..

癱瘓犬倒山溝內　見他們眼眶泛淚

浪浪陪送信　她一把抱進郵件籃暖..

3貓床上神秘儀式　她一看棉被崩..

稀有「白柴柴」走失　下秒驚見牠..

導盲犬生病！司機院外等視障夫妻

海鷗叼走吉娃娃　1月後丟下1隻..

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

颱風天還放飛鸚鵡　網一看全怒了

鄰居家開門！柴犬狂親愛人閃瞎爸

高山犬「恰查某」靜趴床邊守護寶..

讀者迴響

熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

醫生摸頭　呆萌洛威拿竟露殺氣斜..

癱瘓犬倒山溝內　見他們眼眶泛淚

浪浪陪送信　她一把抱進郵件籃暖..

3貓床上神秘儀式　她一看棉被崩..

稀有「白柴柴」走失　下秒驚見牠..

導盲犬生病！司機院外等視障夫妻

海鷗叼走吉娃娃　1月後丟下1隻..

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

颱風天還放飛鸚鵡　網一看全怒了

鄰居家開門！柴犬狂親愛人閃瞎爸

高山犬「恰查某」靜趴床邊守護寶..

工作累像狗　開門見本尊豪邁開腿

最新影片

更多

3貓在床上進行「神秘儀式」？ 她一看棉被崩潰：事情大條了...

嬤超疼金孫汪！堅持一絲一絲餵肉　見「渾圓肉背」網笑：阿嬤養的無誤

浪犬遇車禍「傷口長蛆」奄攤山溝 善心人士雨中沿路苦尋成功救援

自由啦！犀牛寶寶鑽柵欄翹家 媽著急亂竄：回來你就知道

神默契！貪吃汪與闆娘「拋接吐司」　百發百中姿勢...網笑：回收處理機

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面