颱風天虎斑小貓驚縮底盤！車主突聞「喵～」聲急求援...他撅屁暖趴地上狂撈

▲▼颱風天嘉義一隻貓咪躲底盤，嚇壞車主急求救。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

白鹿颱風24日強勢撲台，全台灣都有感，其中南部、東部地區更是受到劇烈影響！嘉義市一名張姓車主急忙開車到消防局第二消防大隊東區分隊求援，原來是他準備開車出門時，隱約聽到貓叫聲，越開貓叫聲越大，停車查看卻沒看到，汽車維修廠也因颱風天沒開，只好到消防隊求助。

東區分隊多名消防人員隨即展開救援作業，先將車輛移到平坦處機接著固定車體、拉手剎車及車輛斷電，確保車輛穩固後，再使用氣動式頂舉袋，將車輛墊高，建立相對安全的的救援空間。

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不久後，消防員在排氣管旁邊的飾板內，找到了躲藏的小貓，但為避免破壞車體，立即商請從事車輛保養維修的義勇特種搜隊隊員黃志明技師前來協助救援，並進行車底飾板拆卸作業，經過一陣折騰後，終於順利將受困的貓咪救出，經評估貓咪身體沒有受傷情形後，實施就地野放。

張姓車主也頻頻感謝消防人員的辛勞，原本想贈與現金以示感激之意，但遭到婉拒。消防局也提醒，氣溫降低之際，動物也各自有取暖之方式，若遇到貓咪受困車內時，謹記4步驟「勿拍打、勿發動、掀引擎、搬救兵」，建議車主在發動車輛或駛離前，先輕拍引擎，提醒貓狗離開，不要自行嘗試徒手抓貓，以避免被抓傷或咬傷。

▲消防員一番折騰才將貓咪救出。（圖／記者翁伊森翻攝）

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