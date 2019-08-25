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來刷牙囉～臘腸狗咬潔牙骨「躺下張嘴」　網狂讚：好乖的孩子

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記者闕雁琳／綜合報導

幫寵物刷牙是飼主共同的難題，但對於這隻臘腸狗來說，根本輕而易舉。日前一名網友鄧小綺分享自家愛犬妞妞的刷牙小撇步，只見狗狗躺在飼主腿上，嘴裡咬著一根手指長的潔牙骨，張嘴呈現O字型，任憑牙刷伸進去上下移動，乖巧睜著萌萌大眼等待的模樣，讓網友看完羨慕直呼，「這孩子太乖了吧」。►夜深了...千萬別讓腦公看到

▲▼來刷牙囉～臘腸狗咬潔牙骨「躺下張嘴」　網狂讚：好乖的孩子。（圖／有點毛毛的／IG:e59573提供）

▲▼妞妞刷牙的時候會咬著潔牙骨，乖乖的把嘴巴張開。（圖／有點毛毛的／IG:e59573提供）

▲▼來刷牙囉～臘腸狗咬潔牙骨「躺下張嘴」　網狂讚：好乖的孩子。（圖／有點毛毛的／IG:e59573提供）

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飼主鄧小綺日前在臉書公開社團「有點毛毛的」分享狗狗每天睡前的例行公事，只要拿出潔牙骨給妞妞，牠會乖乖咬住，任憑別人擺布，躺在腿上張嘴，過程中不會掙扎或躲開，結束後甚至還會主動把潔牙水咬來。鄧小綺表示，「如果沒有用潔牙骨頂住，牠刷牙會比較緊張，把嘴咬的很緊，若我搬開，牠會更不自在，最後找到這個方法，牠很配合我也輕鬆，如果牠不舒服隨時可以用舌頭把潔牙骨頂開，過程一切安全」，請大家不用擔心。

▲▼來刷牙囉～臘腸狗咬潔牙骨「躺下張嘴」　網狂讚：好乖的孩子。（圖／有點毛毛的／IG:e59573提供）

▲小短腿跑起來速度不會輸給別隻狗狗。（圖／有點毛毛的／IG:e59573提供）

許多網友看到妞妞乖巧的舉動都被融化了，留言狂讚，「好乖的孩子」、「別人家的狗狗從來不讓我失望～」、「我以為牠在忍耐不吃掉那一根XD」、「這招好像不錯！」、「根本是乖寶寶的最佳典範」、「好聰明的孩子」、「換成是我家的，早就一口把潔牙骨吞掉」、「很方便的方法」、「太乖了啦～超級羨慕」、「神犬等級」。

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▲▼來刷牙囉～臘腸狗咬潔牙骨「躺下張嘴」　網狂讚：好乖的孩子。（圖／有點毛毛的／IG:e59573提供）

▲妞妞天生有著一雙電眼。（圖／有點毛毛的／IG:e59573提供）

關鍵字： 臘腸狗刷牙張嘴潔牙骨躺下

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