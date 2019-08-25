小麥斯見強水柱「張嘴接招」　爆發「甩頭功」路人笑翻

實習記者曾珮瑄／採訪報導

整個城市都是你的游泳池！台北市消防局安和分隊的廖文煒近日與同仁出勤，前往大安區進行消防栓的試水勤務，途中有隻傑克羅素犬見到水柱非常興奮，瘋狂張開嘴喝水、洗臉，爆發出種種爆笑行徑，讓路過的行人忍不住會心一笑。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





▲傑克羅素梗在人行道開心衝浪。（圖／消防員廖文煒授權提供）

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影片中，狗狗好奇地衝上前聞聞，便張開嘴想接水喝，儘管消防栓噴出的是強力水柱，牠仍一臉艱難地承受沖刷，閉著眼不斷甩頭，最後掌握住玩水訣竅，開始有條理地擺動身體，愜意地在水柱尾端「踏浪」，開心單純的模樣吸引不少來往的路人。

▼狗狗張嘴接水，呆萌的樣子一覽無遺。

廖文煒初次出勤遇到此事覺得很新奇，於是打開手機錄影，他接受《ETtoday寵物雲》採訪時高興地說道，「狗狗噴得滿臉都是水，渾身也溼答答的，甚至玩了1小時之久還不夠過癮，最後主人怕耽誤我們的檢測工作，趕緊點頭說聲辛苦你們了，就牽著繩把狗狗拉回家了。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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對於毛孩來說，享受「幸福」總是這麼簡單。網友們看到狗狗玩得不亦樂乎的影片，紛紛留言表示，「免費衝浪，爽」、「可惡！竟然敢擋我去約會的路，我跟你拼了」、「舒服，你不懂XD」、「給牠塊衝浪板，乘風破浪去」、「傑克羅素超愛玩水」、「摸喇阿撿洗褲！順便洗澡澡！」、「不玩白不玩～越玩越好玩」、「颱風天就是要玩水阿，不然要幹嘛」、「太可惡了，肉搜牠！哈哈」、「應該跟牠收個門票」、「學衝浪哈哈哈」。

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