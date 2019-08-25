紅尾鵟北漂26公里找家！　走失21天尋回媽感動：你怎麼變胖了

▲紅尾鵟走失21天終於被尋回。（圖／有點毛毛的／網友吉竹萍提供）

記者闕雁琳／綜合報導

能找回找失的毛小孩不簡單！日前一名飼主吉竹萍的紅尾鵟「胖丁」不慎飛出家門走失，家人找了許久遲遲沒有消息，直到第21天，才在離家26公里處尋獲，和愛寵再度相逢讓他們欣喜若狂。有趣的是，飼主發現胖丁這趟翹家，不但沒有受傷，身體反而還圓了一圈，讓她哭笑不得的直呼，「外面的東西比較好吃齁？」►超爽DER！點我現賺 2200

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

▲胖丁是一隻4歲的雌鳥，曾跟藝人一起合影。（圖／有點毛毛的／網友吉竹萍提供）

飼主吉竹萍日前在臉書公開社團「有點毛毛的」分享找回愛寵的喜悅，由於前陣子胖丁走失，讓她吃不好睡不好，每天尋找胖丁的蹤影，終於在今（25日）再度重逢。原來胖丁飛到離家26公里處的山區，獨自捱過2個颱風，直到一名熱心的阿伯發現，牠的腳上有專屬的項圈，這才通知家人來領回，讓吉竹萍感動落淚，「我的胖丁，久違21天的重逢，終於找到你了！」

許多網友看完紛紛留言道賀，「還好有回家」、「一路同樂會當然變胖啊」、「憑本鳥的美貌（英姿啦）怎麼餓的著」、「野味比較豐盛所以胖了」、「牠本來就是超強獵手，讚啦，能回家真好」、「21天還能找回好厲害」、「肯定去吃好料的」、「胖丁：我就出去旅行一下有需要那麼緊張？」、「有好心阿嬤餵吼」、「這26KM應該吃不少好東西」。

▲胖丁進食的模樣。（圖／有點毛毛的／網友吉竹萍提供）



（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

紅尾鵟主要繁殖於北美廣大地區，從阿拉斯加西部到加拿大北部，最南則可抵達巴拿馬和西印度群島，是北美大陸最爲常見的一種鵟屬鳥，在美國也被稱爲雞鷹。主要的食物包括各種小型哺乳動物、鳥和爬行類，通常不會攻擊人類，在台灣為合法飼養的鳥類，但牠們保有野性，飼養上需要花費大量的心思與金錢。

林務局的規範之中，台灣目前只有6種猛禽的人工繁殖後代可以合法進口與飼養，分別是，黑兀鷲(Sarcogyps calvus)、蒼鷹(Accipiter gentilis)、紅尾鵟(Buteo jamaicensis)、紅鳶(Milvus milvus)、栗翅鷹(Parabuteo unicinctus)、遊隼(Falco peregrinus)。