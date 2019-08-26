超軟爛水獺躺著吃飯飯　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

▲這隻超廢的軟爛水獺意外走紅。（圖／翻攝自推特／kayakunn）

記者詹筠怡／綜合報導

日本養水獺蔚為風潮，社群媒體上常看見寵物水獺的可愛模樣，甚至還發展出水獺咖啡廳，讓喜歡水獺的人和牠們互動，有位推主家裡的水獺懶到不行，影片PO出笑翻眾人。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

這位推特網友@kayakunn分享家中水獺的趣事，明明牠身邊是最愛的食物，牠卻不知道是不是太累了，仰躺在地上，直接用手去抓食物，再送進嘴裡，就這樣一口一口，看起來吃飯吃得很軟爛。

請繼續往下閱讀...

►修圖修到厭世！這款CP值很可以





推主笑說「看水獺吃飯的樣子，會覺得什麼煩惱都無所謂了，希望大家也可以看看。」沒想到引來熱烈迴響，網友紛紛留言，「彷彿看到假日的我自己。」「這可愛的身體裡面絕對住著大叔的靈魂。」「根本干物系女子的寫照啊！」

好笑的是，後來因為大家太愛這隻軟爛水獺，推主還加碼分享牠吃東西吃到睡著的畫面，網友笑說真的是耍廢爛無極限。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

雖然日本能夠飼養水獺，但水獺畢竟是野生動物，且生活環境一定要有能夠活動的水池，並不容易飼養。另外國際間也有需多水獺走私的案例，野生幼年水獺被迫離開父母，被賣到黑市當寵物，可愛背後的也有令人不捨的代價。



