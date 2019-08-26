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豹貓男孩趁沒人「躲浴缸自爽」　轉頭看到鏡頭...尷尬爆

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記者陳靜／採訪報導

「我好像發現了不應該發現的東西。」香港網友雲尼王這天意外看見家裡的浴室門沒關好，經過時剛好聽見裡面傳來奇怪的聲音，於是她緩緩地走進去查看，沒想到竟然發現家裡的豹貓「武藏」四腳朝天地躺在浴缸裡面「自爽」，直到牠發現媽媽的鏡頭之後，立刻停下手邊動作，臉上寫著滿滿的「尷尬」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲豹貓躲浴缸自爽被抓包。（圖／網友雲尼王授權提供）

▲「你...你...你幹嘛！」（圖／網友雲尼王授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

一般來說，家人進出都習慣會把洗手間的門關上，但是這天馬麻看到門沒關好的同時，又聽見詭異的聲音，因此忍不住進去查看一番，怎料不看還好，一看超尷尬，武藏豪邁地躺在浴缸裡面比手畫腳，做出一連串「意義不明」的動作，直到發現主人目擊之後，牠嚇了一大跳，一時之間也不知道該如何反應，就這樣呆呆地看著鏡頭，為了緩解尷尬，馬麻也只能默默淡出，把畫面從喵喵身上移開。

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▲豹貓躲浴缸自爽被抓包。（圖／網友雲尼王授權提供）

▲武藏：本喵也是有隱私權的！

馬麻雲尼王笑說，其實武藏是隻超級跟屁貓，不管主人走到哪，牠就會一路跟到哪，就算媽媽進洗手間上廁所，牠也一定要跟在旁邊監督才行，而且還堅持要坐在浴缸裡面看，不過，像牠這次躺在浴缸裡玩耍的畫面，飼主倒是第一次見，也不知道這樣的行為意義何在，喵星人果然很難懂！

▲豹貓躲浴缸自爽被抓包。（圖／網友雲尼王授權提供）

▲武藏喜歡躲在浴缸陪媽媽上廁所。

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，馬上吸引了上萬網友按讚，且紛紛笑回，「只差沒自己放熱水了」、「浴缸很讚誒，主子果然識貨XD」、「我似乎聽到了：跨珊筱」、「好可愛，自己的小時光」、「有種以不雅姿態休息被發現的驚愕」、「那個大腿好想打兩下～」、「牠在想說，你進來都不用先敲門，很沒禮貌餒」、「浴缸要常清洗，妳看，都長出貓了」。

▲豹貓躲浴缸自爽被抓包。（圖／網友雲尼王授權提供）

▲「以後記得敲門再進來好嗎？」

事實上，武藏是隻曾經遭到棄養的貓咪，一開始雲尼王只是代替前飼主幫忙照顧一段時間，沒想到對方接回去沒多久後，就決定不養牠了，於是她就下定決心收編，不讓武藏淪為浪浪，「可能怕再被遺棄的關係，所以牠一看到我出房門，或是回家沒馬上找牠的話，就會叫超久，而且叫聲超悽慘。」讓馬麻非常心疼。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲豹貓躲浴缸自爽被抓包。（圖／網友雲尼王授權提供）

▲武藏每次睡覺都是四腳朝天。

▲豹貓躲浴缸自爽被抓包。（圖／網友雲尼王授權提供）

▲怕再次被遺棄，因此非常黏人的武藏。

▼更多精采影音

關鍵字： 豹貓喵喵浴缸鏡頭

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