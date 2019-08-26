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阿嬤幫寶寶換尿布　高山犬見弟弟「屁股被翻開」超擔心：他怎麼了？

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記者陳靜／綜合報導

「阿嬤！底迪的屁屁怎麼了？」來自台中市的虎斑高山犬「凱莉」是個超級「弟控」，只要家裡的新生兒有任何動靜，牠就會馬上衝過來關心。這天阿嬤靠近嬰兒床要幫孩子換尿布，沒想到凱莉卻突然站在床邊全程緊盯，一看到弟弟的屁股被翻開，就在一旁焦躁不安起來，也不敢輕易離開，眼神透露出滿滿的擔心。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲高山犬看到弟弟換尿布超擔心。（圖／有點毛毛的／網友余汶駿提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲高山犬看到弟弟換尿布超擔心。（圖／有點毛毛的／網友余汶駿提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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一向恰北北的凱莉其實還有個外號叫做「恰查某」，在家裡是個很兇的小公主，但是牠只要一遇上家裡的新生兒，就會馬上變成溫柔文靜的姐姐，甚至還會默默地趴在寶寶床邊保護他，雖然弟弟沒有和他們住在一起，每個禮拜也只回家一次，但是凱莉似乎能夠感覺到，自己當姐姐了必須成熟一點，得負起照顧小主人的責任。

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▲高山犬看到弟弟換尿布超擔心。（圖／有點毛毛的／網友余汶駿提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲凱莉總是時時刻刻守護在弟弟身邊。

許多毛家長有了小孩之後，都會怕狗狗傷害嬰兒，甚至是會傳染細菌等等，但是凱莉的阿公余汶駿想要告訴大家的是，「當初我媳婦也是擔心小孩被狗狗傷害到，我直接告訴他我家三個小孩都是跟狗狗一起長大的，每個小孩身體的健康，都比別人強，沒有一個小孩會過敏，而且每個小孩都比別人有愛心。狗狗會幫助出生嬰兒的成長，以及小孩抗過敏的抵抗力更強。」如今看到凱莉和弟弟互動如此有愛，家人心裡一定倍感溫暖。

▲高山犬看到弟弟換尿布超擔心。（圖／有點毛毛的／網友余汶駿提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲只要寶寶稍有動靜，凱莉就會馬上趕來。

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛被融化笑回，「凱莉女王在確定弟弟的嗯嗯顏色午健康某啦！」、「恰查某要看看學起來XD」、「可能在監工有沒有包好」、「牠在擔心弟弟怎麼了」、「超級保護弟弟～」、「顧很緊！乖」、「阿嬤忙顧孫，阿公忙拍狗」、「怕阿嬤弄的某束喜...監控阿嬤不能偷懶」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲高山犬看到弟弟換尿布超擔心。（圖／有點毛毛的／網友余汶駿提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「弟弟是我罩的，別想欺負他。」

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關鍵字： 高山犬寶寶尿布阿嬤

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