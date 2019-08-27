超過5度就會被熱死！　南極驚見神祕凸眼粉膚色新魚種

▲首席科學家安德魯（Andrew Stewart）表示從未看過此生物。（圖／翻攝自YouTube／TRACKS）

實習記者范芷菱／綜合報導

南極由於極端氣候的關係，總會有一些奇特的物種出現。近日YouTube上公布了一部紀錄片，主要在記錄南極海域中所發現的稀奇古怪的海洋生物，而牠們神秘的點在於無法存活於超過攝氏5度的地方。其中科學家發現一隻粉膚色魚種有著從未見過的花紋，推測應該是一個新的品種。

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▲這次探險主要致力於研究在極端環境下的海洋生物，此為南極示意圖。（圖／免費圖庫pixabay）

據《太陽報》報導，這部紀錄片發布在YouTube頻道上，記錄了一群科學家在南極洲探查的過程，這次主要致力於研究在極端環境下的海洋生物。科學家們利用海底撈網捕撈到許多有趣的發現，包括許多海綿、海參和其他各式各樣的魚。科學家表示，「這些是『冰魚』，只能存活於5度（攝氏）的地方，如果超過就會過熱而死。」

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▲團隊打撈出許多海綿、海參和其他各式各樣的魚。（圖／翻攝自YouTube／TRACKS）

其中有一條魚有著粉膚色、眼睛大且突出，就像是介於鍋牛和蝌蚪之間的生物，而且摸起來有些黏稠。首席科學家安德魯（Andrew Stewart）感到非常訝異，「我不知道這是什麼物種，牠鰭上的彩色圖案是我從來沒有見過的。」推測應該是一個從未發現過的新品種。

由於專家們必需在龐大的證據和研究中達成共識，所以新物種的命名可能還需要相當長的時間。安德魯表示，「除了南極海，我們在世界上的其他地方都找不到這些魚種，牠們都是迷人的動物。」



▲新魚種請見影片中14：30處。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒）