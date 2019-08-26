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喵星人裝生氣...一開口發出「寶可夢嗲聲」　網暴動：快來咬我

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記者吳鎮良／綜合報導

有些人天生就有一副流氓臉，讓人看了不敢接近，不過也有人是怎麼裝兇，就是沒那種氣勢。抖音APP用戶「1694680085」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻漂亮的貓咪這天想要裝生氣，把眼睛睜大、露出尖牙想嚇嚇奴才，不過當牠一發出聲音來，卻讓上千名網友都融化了！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友Nicole Thoo日前在臉書寵物社團轉貼這段視頻並註解，「好兇哦！兇得太可愛了吧！」畫面中可以看到，全身灰白色的貓咪一看到鏡頭，立刻把眼睛睜大且皺起鼻子，模樣看起來有些嚇人，不過如果一聽到聲音，那就不會這麼認為了......。

貓咪裝生氣...開口發出精靈嗲聲。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1694680085」）

▲喵主子想裝生氣表情一百，卻敗給了萌萌的聲音。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1694680085」，下同）

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貓咪裝生氣...開口發出精靈嗲聲。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1694680085」）

▲喵：我很生氣！好生氣！！！

喵星人發出來的兇狠聲既稚嫩又微弱，就像是小奶貓會發出來的聲音，而且牠疵牙咧嘴的下秒又迅速恢復成原本的樣貌，彷彿不太習慣「裝」出這樣的表情。最後貓咪聽到馬麻說，「兇我阿？」則是愣著一動也不動，臉上呆萌的表情就像在說，「我已經兇啦！？」►養出自信桃花眼！增添媚感還可現賺$2200

這段超萌的影片在網路上傳開後，不到一周的時間就累積6千多名網友按讚、分享，許多人看完都紛紛留言說，「哈哈哈又美又可愛的主子」、「頂嘴的樣子好可愛」、「不管看幾次都覺得很可愛」「這聲音根本寶可夢精靈」、「生氣？根本撒嬌吧」、「想抱緊處理，快來咬我！」

另外也有不少奴才羨慕的表示，「為什麼別人家的貓咪連生氣都這麼輕聲細語」、「這很溫柔的，我家貓生氣不只這樣」、「我家的兇起來想咬死我」、「為什麼兇起來這麼可愛」、「最喜歡這種生氣出聲音不出抓子的貓咪了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： ‎Nicole Thoo貓咪抖音寶可夢

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