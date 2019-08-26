紅貴賓寶寶吹頭髮　小腳丫瘋狂踏踏擋臉：厭這個風！

實習記者呂欣潞／採訪報導

「人家討厭這個風啦！」網友司司日前分享紅貴賓寶寶Bagel吹毛的影片，吹風機一開下去，Bagel的小腳丫不斷瘋狂揮動，試圖想要擋住機器的風，慌張可愛模樣全被飼主記錄下來！

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▲Bagel用小腳丫試圖擋風。（圖／網友司司提供）

飼主司司接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，「Bagel目前2個月大，影片中的牠應該只是想擋住吹風機的風，不想被吹倒的樣子，不過只有吹一下下而已喔！」其實要是Bagel沒有被抱著，牠會邊吹毛邊「吃風」，貪吃的牠看到主人喝飲料，明明個子小喝不到，還是硬要擠著舔瓶子，模樣相當逗趣。

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▲▼Bagel也想喝飲料。（圖／網友司司提供）

網友看完紅貴賓寶寶吹頭髮的影片，紛紛融化留言表示，「好可愛」、「大家會不會認為他在空中游泳」、「我家的洗完澡在吹毛也會這樣」。

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▲Bagel 與跟牠有點像的娃娃。（圖／網友司司提供）

▲Bagel ：「我可愛嗎～」。（圖／網友司司提供）

▲Bagel想躺在娃娃上睡覺，卻一直滾下來。（圖／網友司司提供）

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