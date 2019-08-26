洗衣機夏天長貓！　喵星人躲裡面躺超爽：可以當房間嗎

實習記者呂欣潞／採訪報導

喵星人花花喜歡把洗衣機當秘密基地，只要發現洗衣機的蓋子沒關，就會偷偷跳進機器裡面，在裡頭待很久像是當作自己的房間。飼主Huei-syuan Chen分享影片並說，「妳什麼時候才要出來？」

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▲花花表示，「人家想洗澡了！」（圖／網友Huei-syuan Chen提供）

飼主Huei-syuan Chen接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，平常家中洗衣機只有剛洗完在曬衣服的時候會開著，此時花花就會自己跑進去，「牠好像對裡面很好奇也喜歡蹭我的衣服，每次一跑進去就待很久不出來，都要我自己去把牠抱起來。」

▲「偽空靈美女」花花。（圖／網友Huei-syuan Chen提供）

Huei-syuan Chen說，家中還有一隻貓咪叫芝麻，平常都跟花花你追我跑，「其實花花會幫忙照顧中途貓，但一回高雄就喜歡挑釁姐姐們。」她也提到，花花是從路邊撈回家的，「一開始還以為是空靈美女，帶回家後完全崩壞。」不過其實花花很貼心，會迎接奴才回家。

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▲花花與弟弟芝麻。（圖／網友Huei-syuan Chen提供）

網友看完喵喵待在洗衣機可愛的模樣，紛紛爆笑留言表示，「洗衣機夏天都會長貓」、「 凹凸不平，冰冰涼涼，貓兒最愛」、「洗衣機精靈！！！」、「完了，明天衣服洗出來全是主子的毛」、「牠的意思是：該洗貓了」。

《ETtoday寵物雲》提醒，很多貓咪喜歡跑到奇怪的地方睡覺，包括洗衣機和烘衣機，要小心注意牠們會鑽進髒衣服裡，所以每次洗衣前，一定要再三檢查裡頭沒有貓咪混進去，以免悲劇發生。

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▲喵～還是床最舒服了。（圖／網友Huei-syuan Chen提供）

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