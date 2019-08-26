虎斑汪眼神超銳利夢想當匹狼　網友留言：這係台灣狼！

▲汪：其實我是一匹狼！（圖／網友林俊提供）

實習記者呂欣潞／採訪報導

彰化飼主林俊飼養一隻神似野狼的汪汪，其實這是土生土長的台灣犬，不過如果不仔細看，還真的會被凶猛的眼神給騙了！林俊分享自家毛孩的帥照，「有沒有狼的氣質？」。

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▲看看虎斑炯炯有神的雙眼，根本是狼～（圖／網友林俊提供）

林俊接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，這隻台灣犬叫「虎斑」，是用毛色取名的，「3個月大時我去領養回來的，不要看虎斑外表這樣，其實個性很好就連吃東西都不會護食，也不會亂吠，除非看到陌生人或是討厭的人。」虎斑平常不會去追路上的機車跟人，如果有其他的狗狗入侵地盤，牠才會去驅趕。

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▲▼虎斑小時候還不太像狼，長大眼神越來越殺。（圖／網友林俊提供）

雖然虎斑很霸氣，但還是有撒嬌的一面，有一次林俊的媽媽要騎車去市場買菜，牠自己跑到機車上要跟著去，模樣相當可愛又逗趣，牠最喜歡的就是騎車兜風了！

▲凹嗚～帶我出去玩，我要變身囉！（圖／網友林俊提供）

網友看完神似狼一般的台灣犬照片後，紛紛留言表示，「看起來很兇，有狼的味道。」、「好帥氣的眼神喔」、「眼神超讚！」、「台灣犬最帥氣」、「係台灣狼」、「看你骨格精奇，應該是武林高手」。

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▲虎斑興奮跳上機車。（圖／網友林俊提供）

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