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聞到肉肉香！萌汪叼奇異物品交換　網笑：是以物易物嗎

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▲聞到肉肉香味！萌汪叼奇異物品交換　網笑：是以物易物嗎。（圖／網友楊苡萱‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲海苔：媽媽～這個可以跟你交換肉肉嗎？（圖／網友楊苡萱‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者林韋辰／採訪報導

住在台南市北區的3歲米克斯「海苔」很聰明，看到媽媽楊苡萱在烘肉乾，自動開啟「交換模式」，跑出房間、客廳叼出許多物品來跟媽媽以物易物。貪吃的模樣讓媽媽覺得好可愛，也笑說「我就要看你還能拿多少東西來交換！」

►夜深了...千萬別讓腦公看到

請繼續往下閱讀...

照片中，海苔拿著玩具放在主人大腿上，拿了一個後，再跑去叼娃娃、牽繩來交換。只見海苔已經山窮水盡，想破頭不知道還可以咬什麼，最後連水杯、原字筆都拿來！媽媽說，「哈哈哈牠每次都這樣！但是牠會先挖其他東西給我，像妹妹的玩具之類的，最後才會叼牠心愛的玩具。」

▲聞到肉肉香味！萌汪叼奇異物品交換　網笑：是以物易物嗎。（圖／網友楊苡萱‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲玩具叼完了，海苔開始亂叼東西來換。
▲聞到肉肉香味！萌汪叼奇異物品交換　網笑：是以物易物嗎。（圖／網友楊苡萱‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「有一次還叼爸爸的內褲給我！」媽媽表示，本身是動保志工，喜歡手做一些產品拿去義賣，幫助流浪動物。海苔則喜歡挑在包裝商品時，興奮跑過來交換，「我看牠還拿爸爸內褲給我...也只好給牠換了。」

可愛的海苔是媽媽認養回來的狗狗，當時牠泡在水裡載沉載浮，皮膚狀況相當糟。媽媽表示，「我先生看著不忍，決定要帶回家養，當時我家第三個女兒才出生不久。」海苔來到家裡讓氣氛變得和樂許多，牠也跟家裡的約克夏、小主人成為好姐妹，每天製造新鮮趣事。

▲聞到肉肉香味！萌汪叼奇異物品交換　網笑：是以物易物嗎。（圖／網友楊苡萱‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲海苔跟小主人成為好姐妹，從小一起生活。

媽媽表示，「說到米克斯真的很聰明！只要一點就通，看海苔就知道。希望大家能夠改變觀念，小孩跟狗狗一起成長是一件非常好的事，身體心靈都是非常健康開朗，比起品種犬，米克斯真的更好照顧。」

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▲聞到肉肉香味！萌汪叼奇異物品交換　網笑：是以物易物嗎。（圖／網友楊苡萱‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲海苔出頭很多。

媽媽將海苔用物品交換肉肉的照片分享到「有點毛毛的」社團，網友看完紛紛回覆，「超可愛的」、「這是以物易物的概念嗎」、「海苔好乖～」。

更多精彩影片：

關鍵字： 米克斯肉乾物品

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