主人向黃金汪下戰帖！前10秒壓倒性勝利　一摔跤遭牠連環爆拳

記者吳鎮良／綜合報導

逮到機會全力出擊！抖音APP用戶「147268359Ig」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是大陸有名飼主這天穿上高跟鞋、戴上拳套想跟愛犬來場較勁，比賽一開始他雖然明顯佔上風，不過卻在途中不慎摔倒，黃金獵犬眼見好機會，趕緊飛撲上前來個連環爆拳，打得男主人倒地求饒，模樣逗趣又好笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中可以看到，男主人和黃金獵犬各自戴上拳套，準備蓄勢待發，比賽一開始，穿著高跟鞋的飼主立刻出拳，一秒就把氣勢滿分的狗狗給打倒；只見他看到愛犬再度站起身，又繼續向前揮出一記左勾拳，沒想到正當即將分出勝負時，他卻一時摔了個跤......。►養出自信桃花眼！增添媚感還可現賺$2200

▲男主人一開始占上風，沒想到卻意外摔了跤。（圖／翻攝自抖音APP用戶「147268359Ig」，下同）



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▲黃金獵犬抓緊好時機，趕緊對著主人連續出擊。

精明的黃金獵犬看到對手跌倒站不起來，很快就知道這是個好時機，趕緊走上前去用前肢連續揮拳，而且見到主人試圖反擊，牠還會用身體壓上去，讓對手完全沒有反抗的餘地。最後由勝反敗的飼主倒在地上向狗狗求饒說，「停停停！你贏了！你贏了！！」黃金汪聽到後才就此罷手。

這段影片也迅速被數百名網友轉貼分享到各個寵物社團，目前已累積5千多個按讚數，許多人看完都紛紛留言笑說，「哈哈哈這什麼詭異的擂台賽」、「穿高跟鞋迎戰我也是服了...」、「阿金：好機會！」、「狗狗每打一下都是輕輕的，真是養對了！」、「笑到肚子好痛XDD」、「打贏了要加菜喔」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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