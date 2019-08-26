100公尺內驚見「3隻貓死在路邊」　他心疼撿起發現全都「嘴角有血」

▲貨車司機在同一條路上發現3隻路死貓咪。（圖／網友黃先生提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

24日上午9時許，一名貨車司機開車行經新北市汐止區大同路三段時，竟在短短的100公尺內，一次發現了3隻路死的貓咪屍體，剛開始他還以為只是單純的車禍，因此立即通報寵物安葬業者前往載回處理，沒想到卻意外看見牠們的嘴角一致出現血跡，推測是否有可能是「毒貓」事件。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

貨車司機黃先生表示，當天上午他一如往常到汐止送貨，開著開著卻看見路邊有1隻疑似死亡的貓咪，於是他馬上下車查看，發現小貓身上無任何明顯外傷，但是嘴角流了一點血，當場已經沒有生命跡象，因此黃先生便將貓咪抱上車，準備在工作告一段落時，通知寵物安葬業者協助處理。

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▲萬里福田到場將貓屍載回安葬。

沒想到過沒多久後，黃先生又陸續撿到了第2隻、第3隻，且牠們的狀況一致，僅有嘴角沾上了一些血跡，其他地方都沒有異狀，不太像是被車撞過的樣子，他懷疑是否為有心人士刻意毒貓後，把貓隻丟到路中央製造假車禍；不過，黃先生當時也心急地只想著要趕緊處理貓咪們的後事，所以沒想到要報警或是通報動保處處理，萬里福田寵物城堡到場將貓屍載走後，他就繼續回到工作崗位了。

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▲3隻貓已經進行火化。

由於案發當時沒有主動通報，貓屍也已經火化完畢，因此要追查有些困難。對此，新北市動保處向《ETtoday寵物雲》表示，目前尚無接獲任何相關通報，也沒有聽說附近路段有毒貓事件發生，除了放毒之外，也不排除可能是幼貓間的傳染病，動保處將會進一步了解詳情後，更加注意附近的路死案件。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）