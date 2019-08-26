拆家功力超進化！主人循「醬油腳印」找兇手　牠委屈眼神求原諒

記者吳鎮良／綜合報導

哈士奇是出了名的拆家大隊隊長，飼主們似乎都有著一顆強而有力的心臟。抖音APP用戶「guo1226」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有名飼主這天一回到家發現，整個廚房全是倒翻了的醬油，他循著地板上的腳步去尋找犯案的兇手，最終在廁所發現了！不過2汪的眼神似乎很委屈......。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

陳姓網友上月在臉書寵物社團「哈士奇俱樂部」分享這段視頻，畫面中可以看到，原本乾淨的廚房現在物品全散落一地，而且地板也潑滿了醬油，場面一團亂，最後主人也在廁所發現了犯下此案的元凶！2隻哈士奇全身濕答答站著不敢動，一隻滿臉笑瞇瞇，而另隻則心虛到低頭不敢看主人。►養出自信桃花眼！增添媚感還可現賺$2200

▲飼主一到家就看到眼前這畫面....。（圖／翻攝自抖音APP用戶「guo1226」，下同）



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▲2名兇手躲在廁所裡不敢出來。



這段影片在網路上曝光後，目前已累積數百個按讚數，許多人看完都在底下紛紛留言笑說，「超崩潰的耶！」、「要是我看到一定會昏倒」、「血壓有點高阿...」、「晚上可以加菜囉」、「都已經用醬油醃好了還不煮嗎？今晚紅燒」、「哈士奇正常發揮中」、「精彩了...要先洗地還是先洗狗」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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